На каких курортах Краснодарского края не остыла морская вода

Краснодарский край

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  • © Фото freepik, сайт freepik.com
    © Фото freepik, сайт freepik.com

Максимальная температура морской воды составляет 21 °C

Октябрьский бархатный сезон на курортах Кубани подходит к своему логическому финалу. Синоптики фиксируют, что акватория Черного моря остается аномально теплой: уже более семи дней столбик термометра в воде не опускается ниже 21 °C.

В выходные и в начале недели метеорологическая обстановка останется комфортной — воздух прогреется до 24 °C, а вероятность осадков исключена. Такие условия располагают к размеренному отдыху на набережных, хотя находятся и те, кто не отказывает себе в освежающем купании.

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Согласно сводке Краснодарского гидрометцентра за утро 25 октября, температурные показатели распределились следующим образом:

  • Черноморское побережье: Туапсе, Геленджик и Новороссийск — до 21 °C,
  • Анапа — до 20 °C. Таманский полуостров: до 18 °;
  • Азовское море: Приморско-Ахтарск — до 18 °C,
  • Ейск и станица Должанская — до 17 °C.

Кк писали Юга.ру, в Анапе сильный прибой и шквалистый ветер вынесли судно на берег.

Азовское море Пляжи Погода Черное море

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На каких курортах Краснодарского края не остыла морская вода
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