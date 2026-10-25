На каких курортах Краснодарского края не остыла морская вода
Максимальная температура морской воды составляет 21 °C
Октябрьский бархатный сезон на курортах Кубани подходит к своему логическому финалу. Синоптики фиксируют, что акватория Черного моря остается аномально теплой: уже более семи дней столбик термометра в воде не опускается ниже 21 °C.
В выходные и в начале недели метеорологическая обстановка останется комфортной — воздух прогреется до 24 °C, а вероятность осадков исключена. Такие условия располагают к размеренному отдыху на набережных, хотя находятся и те, кто не отказывает себе в освежающем купании.
Согласно сводке Краснодарского гидрометцентра за утро 25 октября, температурные показатели распределились следующим образом:
- Черноморское побережье: Туапсе, Геленджик и Новороссийск — до 21 °C,
- Анапа — до 20 °C. Таманский полуостров: до 18 °;
- Азовское море: Приморско-Ахтарск — до 18 °C,
- Ейск и станица Должанская — до 17 °C.
Кк писали Юга.ру, в Анапе сильный прибой и шквалистый ветер вынесли судно на берег.