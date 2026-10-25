На каких курортах Краснодарского края не остыла морская вода

Октябрьский бархатный сезон на курортах Кубани подходит к своему логическому финалу. Синоптики фиксируют, что акватория Черного моря остается аномально теплой: уже более семи дней столбик термометра в воде не опускается ниже 21 °C.



В выходные и в начале недели метеорологическая обстановка останется комфортной — воздух прогреется до 24 °C, а вероятность осадков исключена. Такие условия располагают к размеренному отдыху на набережных, хотя находятся и те, кто не отказывает себе в освежающем купании.



