Нечемпионская поступь. Как «Краснодар» в четвертый раз подряд потерял очки

Этот эпизод, кстати, вызвал много дискуссий, но итоговый счет сделал их бессмысленными. Тем более что уже после матча и Глушенков сказал: пенальти не было.

В итоге Глушенков разгуливал перед штрафной южан как хотел — у него было и время, и пространство, а его левая нога творила чудеса. Да, второй тайм «Краснодар» провел более бодро — но за тайм в футболе очки не начисляются. К тому же несколько странный матч выдал вратарь Станислав Агкацев — не хватало только пенальти (на мой взгляд, Инал Танашев справедливо его не назначил), чтобы всерьез задуматься: это уже кризис или просто разовая неудача?

«Проблема «Краснодара» в том, что они не могут найти связующее звено между полузащитниками и нападающим Джоном Кордобой. И, конечно, не встроился в систему игры Дмитрий Воробьев. Он играл здорово в «Локомотиве», но здесь есть понимание того, что Кордоба — это совсем другой уровень. И поэтому Воробьев потерялся, потеряли вот эту связь в центре поля, когда ушел Эдуард Сперцян и травмировался Никита Кривцов. Даниил Уткин — хороший футболист, но это не того плана игрок, который может давать результат».

«Быки» вообще не справились с Глушенковым — хотя, казалось бы, любой ученик даже не средней, а начальной школы понимает: именно от него исходит главная опасность. Мое мнение (с которым не обязательно соглашаться): Мусаев проиграл этот матч тактически. Против «Зенита» нужно было выходить с тремя опорниками (разумеется, понимая, что Черников рано или поздно напросится на желтую карточку) и без Воробьева, который в этой игре был совершенно бессмысленным элементом. Об этом после матча говорил и эксперт «Матч ТВ» Александр Гришин, в прошлом игравший на той же позиции:

Чуда не случилось — «Краснодар» уступил «Зениту» в битве главных (впрочем, так ли это?) претендентов на золото премьер-лиги. Мураду Мусаеву так и не удалось «перезагрузить» команду во время паузы в РПЛ, связанной с играми сборных. Чуть посвежел Кордоба — это факт, но командная игра (во всяком случае, в первом тайме) против «Зенита» была ужасна.

Спортивный обозреватель Алексей Андронов разбирает четвертый подряд матч «быков» без побед и объясняет, почему в чемпионской гонке все решит глубина состава.

Что можно сказать совершенно точно (и мы об этом уже говорили): «Краснодару» не хватает игроков. Вышедший на поле Пальцев был абсолютно несуразен, а его дуэт с Кристианом полностью провалил работу (именно ее!) на фланге. Воробьева на поле было не видно, как и Кристиана, а менять их некем. Кордоба пытался изображать льва, но выглядел скорее как Марлон Брандо в концовке «Крестного отца» (когда сад и вино становятся главными атрибутами жизни).

Во втором тайме игра развернулась так, что у «быков» даже был шанс уйти от поражения. Но не ушли — закономерно (по мне!): не хватило скамейки. «Зениту» вообще все равно, кто у него выбыл. Ну не играл Вендел, и что? Кто-то о нем вспомнил? Может быть, проблемы начнутся, если «вылетят» Глушенков и Соболев, но длина скамейки в любом случае достаточна.

Что уж говорить о ЦСКА, у которого не играет Акинфеев, а Мойзес и Баринов выбыли надолго? А армейцы уже выше «Краснодара». И «Динамо», выдающее феерическую серию, тоже выше. И именно они в следующем туре сыграют между собой за лидерство в «братском дерби». А «быки» посмотрят это по телевизору. Четыре матча без побед — не чемпионская поступь. Даже для быка-иноходца.

Если «Краснодар» желает ставить (и решать) серьезные задачи, состав необходимо укреплять. И, конечно, не так, как раньше: не 33-летним Магомедом Оздоевым. И не Пальцевым. И не Воробьевым. Кандидатов предостаточно, надо только выйти из собственной зоны комфорта и начать действовать.

Действует же, например, «Спартак», пока что пятый в чемпионской гонке. Но именно его состав выглядит довольно ладно скроенным, и если команда избавится от безумств вроде удаления Максименко, то она, опять же, по моему скромному мнению (так учил говорить Лобановский), главный кандидат на золото.

В «Динамо» и тем более в ЦСКА я не очень верю. Сыроваты, как кажется. Нужна еще подготовка. Много молодежи, новые тренеры, некая чехарда в составах, неясная ситуация с вратарями… Да, «братское дерби» становится главным матчем следующего тура — но я не готов поверить в его чемпионское наполнение. Да и вообще — пока сыграно только 10 туров. Рано радоваться.

Тем более что именно зимние сборы — и мы видели это не раз, в том числе на примере недавнего ЦСКА, — становятся камнем преткновения для тренеров. И тут у Сандро Шварца опыта чуть больше, а у Дмитрия Игдисамова его нет совсем.

Судя по всему, теперь в чемпионате России сформировалась «большая пятерка», которая и разыграет медали. Трудно поверить, что кто-то может ее догнать, а, например, «Локомотив» — не факт, что доберется хотя бы до верхней части таблицы…

И здесь критически важно не допускать осечек на ровном месте. Или хотя бы компенсировать их, как это делает «Зенит».

Наслаждаться наступившей борьбой в нашем чемпионате можно сколь угодно долго — но вопросы остаются. Сколько она проживет? И у кого «хватит патронов до зимы»?

В концовке матча с «Зенитом» у «Краснодара» на поле появился Сергей Петров. При всем уважении к игроку, это выглядело так же, как если бы Сергей Семак выпустил Александра Анюкова, Анатолия Тимощука или даже самого себя.

«Что-то надо делать, Глеб, — ведь они же убьют его!» — фотограф Гриша Ушивин в классическом советском фильме был совершенно прав. Что-то надо делать!