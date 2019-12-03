В Краснодаре прошла «Школа молодого предпринимателя»

В Краснодаре 30 ноября более 350 человек завершили обучение в «Школе молодого предпринимателя»

О прошедшем проекте рассказала главный консультант департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Краснодарского края, руководитель проекта «Школа молодого предпринимателя» Кристина Сильченко.

«Сегодня мы обсуждаем государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в регионе. Это важная задача для нас как органа исполнительной власти. Нам сегодня хочется рассказать о мерах, которые показали свою эффективность», — рассказала руководитель проекта.

По словам Сильченко, одним из драйверов экономического роста малого и среднего предпринимательства является образовательная платформа, которая позволяет не просто обучать и поддерживать начинающих молодых предпринимателей, но и формирует бизнес-сообщество. Также куратор рассказала о важности фильтра, который позволяет своевременно оценить, насколько предприниматель готов заниматься бизнесом.

«Может быть, это совершенно не его, может ему стоит работать на госучереждения, может быть, ему стоит работать на крупных корпорациях. А предпринимательство — это риск, это ответственность и большая нагрузка. Поэтому образовательные платформы являются фильтром, который не позволяет совершить ошибку на пути становления бизнеса, поддержать с образовательной точки зрения и сформировать бизнес-сообщество, которое будет помогать развиваться», — резюмировала Сильченко.

Она добавила, что сейчас существует много обучающих платформ. Последний поток «Школы молодого предпринимателя» получил более 600 заявок, из них 350 человек прошли обучение, около 100 человек после специального теста получили сертификаты как успешные финалисты. Кроме того, некоторые ученики уже открыли юрлица и начали заниматься бизнесом.

Узнать о том, как попасть на проект, можно в центре поддержки предпринимательства по телефону: 8(800) 707-07-11. Следующая волна «Школы молодого предпринимателя» состоится в марте 2020 года.