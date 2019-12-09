Артем Миронов — краснодарский предприниматель, сооснователь проектов «Голос Города» и AskinChat. Променад-спектакль «Голос города» был запущен в Краснодаре в 2016 году, инвестиции в проект составили более 3,5 млн рублей. Сейчас франшиза работает в восьми городах от Сочи до Хабаровска. Юга.ру поговорили с Артемом Мироновым о свободе бизнеса в России, работе в ФК «Кубань», бесконечном поиске денег и «Волшебнике Изумрудного города». Беседа с Артемом Мироновым входит в серию интервью с предпринимателями из Краснодарского края, которые стали амбассадорами проекта «Мой бизнес». О проектах «Голос Города» и AskinChat — появление и задачи Расскажите краткую предысторию ваших проектов.

Артем Миронов сооснователь проектов «Голос Города» и AskinChat

— «Голос Города» — это результат нашего с партнером Ильей Фейгеновым желания создать что-то совместное и яркое для города. В поисках «чего-то такого» мы перебрали кучу всего: десятки франшиз, разовые привозы, сезонные проекты в формате «шапито». В итоге все было отбраковано. В поиске мы познакомились с театральным продуктом от «Римини Протокол» [Rimini Protokoll — европейская труппа документального театра, выпускающая городские флешмоб-квесты на социально-политические темы — Юга.ру]. Копировать его нам не захотелось — он слишком узко был настроен по целевой аудитории, а мы хотели массового, «для людей». В итоге оставили только каркас (участники, наушники, улица), полностью переосмыслили формат и концепцию — так создали первую версию «Голоса Города». Не как бизнес, больше как фан. И уже в процессе мы открыли для себя множество векторов развития проекта, превратив все это в бизнес.

Второй проект, AskinChat, вы создавали отдельно? — У каждого из нас — и у меня, и у Ильи — по несколько бизнес-проектов. И только «Голос Города» — совместный. AskinChat из другой отрасли — интернет-технологии, что очень близко мне по духу. Его я делал с партнером из Сочи, Алексом Федоровым. Тут не было никакой социальной подоплеки. Это классический IT-стартап с дико амбициозными целями — изменить мир. Тогда мы наивно полагали, что через полгода заразим нашей гениальной идеей Россию и победоносно пойдем по остальным странам. Но реальность предстала совсем иной: предложенная AskinChat поведенческая модель оказалась слишком новаторской и непривычной. Приложение предлагает маркетплейс и для товаров, и для услуг, в котором покупатель публикует запрос и устанавливает радиус поиска. AskinChat тут же находит подходящих продавцов или исполнителей и рассылает им уведомления о новом запросе. Продавцы отвечают клиенту во встроенном чате, где можно обсудить детали.

В 2016 году эта тенденция не всем была очевидна, а встроенные чаты поддержки еще не запустили даже приложения банков или мобильных операторов. Увидев этот тренд раньше рынка, мы взялись за разработку. Вложенных 6 млн рублей хватило, чтобы собрать умную систему и упаковать в приложение, но этого мало, чтобы успешно повлиять на поведенческие паттерны. Как выбирали направление работы? Чего удалось достичь, а что остается в планах? — Оба проекта были созданы в 2016 году. Для себя вложения в эти проекты я объяснял коммуникационными трендами и в итоге оказался прав. Если честно, тогда я полагал, что AskinChat — это про деньги, а «Голос Города» — для души. Но оказалось наоборот: с «Голосом Города» я быстро начал зарабатывать, а с AskinChat продолжаю инвестировать. Хотя именно у AskinChat потенциал стать единорогом — компанией с оценкой более миллиарда долларов. Но чтобы гарантированно раскрутить этот маховик, нужно или чудо, или пара миллионов долларов. Поэтому в AskinChat мы продолжаем работать параллельно над обоими вариантами: ищем и бюджетный выход на рынок, и инвестиции. А может, я заработаю нужные деньги на других проектах. Посмотрим, что произойдет быстрее. В какой момент вы поняли, что хотите запускать собственный проект? — В моем случае все было планово, без переломных моментов и особенных событий. Пришло время для проекта — сделали. С «Голосом Города» просто чувствовалась потребность сделать что-то такое. В случае с AskinChat еще проще — к тому моменту уже пару лет я очень хотел IT-проект. И когда случай подвернулся, я в него вложился.

У современных российских предпринимателей напрочь отсутствуют шоры Артем Миронов

Часто люди начинают свой бизнес из-за потребности в деньгах, потому что не могут найти достойную работу в найме. И это тоже путь, хоть и не мой. В моем случае все проекты, начатые ради денег, довольно быстро сворачивались — не хватает энергии только в материальной мотивации. С какими проблемами вы как молодые руководители сталкивались в работе с коллективом? — Молодым руководителем я уже давно не являюсь. Уже в 25 лет я был членом правления в агрохолдинге, спустя полтора года — руководителем завода горячего металлопроката, еще через полтора года возглавил коммерческую службу ФК «Кубань» и проработал там пять лет. С опытом там все было в порядке, поэтому проблем в части построения и управления командой — никаких.

Мы почти сразу сколотили команду «Голоса Города» в Ростове-на-Дону и Краснодаре, а позже создали франшизу и еще больше расширились. А AskinChat всегда работал с командой на удаленке — за весь период наберется городов 15. О среднем, малом и микробизнесе в РФ Чего не хватает предпринимателю в современной России? — Сложный вопрос. Тут нет места усредненности и одинаковости: нам всем чего-то не хватает или кажется, что не хватает. Как в «Волшебнике Изумрудного города», помните? Каждый шел попросить для себя чего-то важного, но по пути выяснялось, что это у него уже есть. Возможно, в этом и дело: бизнес в России слишком молод, он еще не прошел достаточный путь, чтобы что-то осознать. Нет устоявшихся правил игры, понятных линий коммуникаций. Поэтому современному предпринимателю нужно просто идти — по пути станет понятно. Наша сила, как ни странно, в нашей слабости: с одной стороны, мы не видим четких тропинок, с другой — у современных российских предпринимателей напрочь отсутствуют шоры. Несмотря на поддержку со стороны государства, цифры говорят о том, что малый бизнес стагнирует. Как вы считаете, насколько тяжело малому бизнесу в России? — Малый бизнес стагнирует, микробизнес — растет. Мне эти процессы видятся закономерными для текущей ситуации. Для развития малого и среднего бизнеса нужны устоявшиеся правила игры, неизменная профильная законодательная база, эффективная защита своих прав в судах и растущая покупательная способность населения. Этого сейчас в России не хватает.

Зато есть все условия для роста микробизнеса. Тут перечисленные факторы не имеют определяющего значения, плюс государство активно популяризирует бизнес, особенно среди молодежи. Политика в отношении самозанятых — в ту же копилку. Не вижу в этом проблемы, если честно. Мы просто находимся на определенной стадии развития страны, общества и экономики. Очень хочется взять — и оказаться в другом мире, полном благополучия и с пенсиями по 2000 евро. Но нет, не окажемся. Нам предстоит долгий путь, десятилетия. Кстати, если сравнивать с другими странами из более серьезной в этом смысле лиги, там бизнесу тоже сложно, но природа сложностей иная. Например, запуск «Голоса Города» в США пока так и не состоялся из-за перенасыщенности рынка предложениями и более серьезной требовательности клиентов. Там термин «конкуренция» имеет совершенно иной окрас: одной левой ничего не сделаешь. Единственный способ — собрать команду победителей и пахать как рабы на галерах. Расскажите об участии на форуме «Дело за малым» и впечатлениях от него. — «Дело за малым», на мой взгляд, отличное решение. Огромная площадка, наполненная пользой и энергией, — это именно тот импульс, который нужен многим. И люди, получив заряд, несут его дальше. Мне нравится, что администрация края здесь не включает «чиновника»: все процессы натуральные, никаких свозов студентов/солдат для отчетности я не заметил. И все понимают, что такие проекты всегда имеют накопительный эффект — нужно несколько лет вкладываться в людей, чтобы выросло число новых предпринимателей и увеличились налоговые поступления.

В 2019 году форум был усилен сценой «Мой бизнес», где мне предложили выступить. Я не спикер первого эшелона, но кое-какие мысли скапливаются, и я с удовольствием ими делюсь. В этот раз я говорил о прикладных вопросах цены и ценности времени. Плюс мы с командой «Голоса Города» за свой счет создали и провели арт-экскурсии по форуму. Без рекламы в ней поучаствовало более 600 человек. Вы — амбассадор проекта «Мой бизнес». Что это дает вашему делу? И что ваше участие значит для поддерживаемого проекта? Как реагируют на это сотрудничество ваши партнеры и клиенты? — Никаких преференций это не дает — обычная социальная нагрузка. Но мне она приятна — нравится быть причастным к преобразованиям. Как бы мы ни оценивали ситуацию в стране, «Мой бизнес» — один из немногих действительно «попадающих» нацпроектов и с точки зрения боли, и с точки зрения реализации. Государство давно говорит, что нужно «слезать с сырьевой иглы». И вот реальные шаги в эту сторону. Как это не приветствовать? Пока никому не пришло в голову обвинить меня из-за этого амбассадорства. Наоборот, некоторые обращаются, так как людям катастрофически не хватает информации, а государству сложно быть услышанным поколением молодых и активных. Так что амбассадоры — это верный путь. Стресс или стабильность — между бизнесом и наймом Что в бизнесе важнее — стрессоустойчивость или лидерские качества? — Не соглашусь с постановкой вопроса. Стрессоустойчивость — это лидерское качество. Одно из топовых. Вообще, лидерство — это и наука, и призвание, и профессия. Лидеры двигают цивилизацию. В разные стороны, но непременно двигают. И любой предприниматель обязан быть лидером, иначе он не сможет быть успешным в своем деле.

Если нужна стабильность — фокусируйся на карьере в найме. Бизнес — это приключение Артем Миронов