Бензин под ударом. Почему разоряются независимые заправки и что ждет Кубань

В Подмосковье закрылась сеть АЗС «Трасса» — одна из крупнейших независимых на столичном рынке. Константин Ведерников, директор по развитию оптовой топливной компании «Формула нефти», объясняет, что погубило сеть, почему независимые заправки работают на грани и чего ждать кубанским водителям этой зимой.

Что случилось и при чем тут Кубань

8 ноября стало известно, что не работает ни одна из 53 подмосковных АЗС «Трассы». Собственник имущества, «Газпромбанк Лизинг», изымает все 57 станций сети, включая четыре за пределами Подмосковья. Из них 40 уже опечатаны. Около 1,4 тыс. сотрудников отправлены в простой: две трети зарплаты им начисляют, но не платят — счета компании арестованы. 12 ноября суд рассмотрит заявление Сбербанка о банкротстве владельца сети, компании «ЕвроТранс».

Сеть почти 30 лет работала в Москве и области и была вторым по объему продаж независимым оператором региона. Но «Трасса» — не первая и, скорее всего, не последняя. За девять месяцев 2026 года из топливной розницы ушли 935 компаний и ИП — впервые с 2022 года закрытий больше, чем открытий. Чтобы понять, грозит ли что-то подобное Кубани, нужно разобраться, как устроен этот рынок.

В Краснодарском крае больше тысячи АЗС, и примерно половина из них — независимые. Именно они сейчас в самом уязвимом положении. У вертикально интегрированных нефтяных компаний (ВИНК) есть свои заводы, долгосрочные контракты и собственный транспорт. Независимые покупают топливо мелким оптом — по тем ценам и в тех объемах, что есть на рынке сегодня, — и сами решают, как его довезти.

Когда опт дорожает быстрее розницы, маржа таких заправок уходит в минус. Отсюда и локальные перебои: на одной АЗС нет дизеля, на другой — АИ-95, где-то ограничивают продажу топлива в одни руки. Тотального дефицита на Кубани нет, но рынок раскололся: АЗС ВИНК работают стабильно, а независимые балансируют на грани рентабельности.

Почему независимые АЗС работают в минус

Независимая заправка покупает топливо на бирже или нефтебазе по рыночной цене, а продает его рядом с АЗС ВИНК, которые сдерживают цены. Чтобы работать в плюс, ей нужна наценка не меньше 10 рублей на литр: из нее оплачиваются аренда, зарплаты и налоги. Все, что ниже, — работа в ноль или в убыток.

По моим данным, самые выгодные оптовые цены на нефтебазах края на 10 ноября, без наценки поставщика и без доставки, такие:

дизельное топливо Евро-5, сорт С — 84 000 рублей за тонну, или 71,55 рубля за литр;

АИ-92 К5 — 96 000 рублей за тонну, или 72 рубля за литр;

АИ-95 К5 — 111 000 рублей за тонну, или 83,25 рубля за литр.

Цены меняются дважды в день. Прибавьте к ним доставку и те самые 10 рублей — и сравните с ценником на ближайшей АЗС крупной нефтяной компании.

Почему сети нефтекомпаний держатся? Ключевое слово — демпфер. Это выплаты из бюджета нефтяным компаниям, чтобы им было выгодно продавать топливо внутри страны, а не на экспорт, где оно дороже. В октябре нефтяники получили по демпферу 415 млрд рублей — больше было только в апреле 2022 года. С начала года выплаты превысили 1,6 трлн. Эти деньги достаются прежде всего ВИНК: у них собственное топливо с заводов плюс государственная компенсация. Независимые АЗС — вне этой схемы: они покупают дорого и выживают только за счет наценки, которую рынок дает не всегда.

Поднять цену независимая заправка тоже не может: если ее цены выше, чем у ВИНК, ею заинтересуется ФАС. Летом краснодарское УФАС выдало предупреждения шести операторам АЗС края. Один из них — оператор сети «Степная» — после этого снизил цены: АИ-92 — на 34 рубля, до 99 рублей за литр; АИ-95 — на 20 рублей, до 120 рублей; дизель — на 35 рублей, до 100 рублей. Получается ловушка: опт дорогой, а цену поднять нельзя. Либо убыток, либо проверка.