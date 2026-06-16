Парадокс Ельцина. Почему первый президент России не осознал собственной победы

Активистка Яна Антонова размышляет о наследии первого президента России — об ожиданиях, которые на него возлагала страна 35 лет назад, о разочаровании и о победе, которую он так и не осознал.

На прошлой неделе исполнилось 35 лет со дня избрания Бориса Ельцина первым президентом России.

Сегодня я хочу поговорить о тех ожиданиях, которые возлагали россияне на Бориса Ельцина, и о том разочаровании, которое их постигло.

Уроженец села Бутка в Уральской области. Выпускник Уральского политехнического института. Строитель, достигший невероятных высот в профессии. Именно за свои профессиональные достижения переведенный на партийную работу и возглавивший сперва Свердловскую область, потом город Москву, а потом и страну.

Однажды мне довелось поговорить с женщиной, которая училась на пару курсов младше Ельцина на том же факультете. Она рассказала, что Борис Николаевич еще в студенческие годы отличался огромным профессиональным рвением. Ему всегда поручали самые трудные участки и всегда были уверены в результате: Ельцин сделает. Среди студентов в те годы был популярен волейбол. Борис Ельцин, не имевший двух пальцев на левой руке после взрыва гранаты, смог стать отличным игроком и тренером женской волейбольной команды института.

Если возглавляемая Ельциным строительная организация строила дорогу, то перед ее сдачей он вместе со своими замами проходил всю дорогу пешком, лично проверяя качество работ.

Я говорила и с людьми, знавшими Бориса Николаевича уже президентом. Если нужно было исполнить какое-то поручение президента, но никак не получалось, и кто-то из правительства приходил к Ельцину с докладом: «Не можем, Борис Николаевич, по таким-то причинам не можем». Ответ Ельцина был всегда один: «Сделайте!»

Будучи руководителем Свердловской области, Борис Ельцин значительно улучшил ее снабжение продовольствием. Было построено несколько птицефабрик и молочных ферм. Отменены карточки на молоко. Яйца в Свердловской области и сейчас дешевле, чем в Краснодарском крае.

Борис Николаевич имел почти двухметровый рост и был тем, кого сейчас принято называть «харизматичным лидером».

Годы руководства стройками отшлифовали его умение говорить с толпой, с народом. У наших нынешних руководителей этого умения нет, как нет и такого жизненного и профессионального опыта.