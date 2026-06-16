Парадокс Ельцина. Почему первый президент России не осознал собственной победы
Активистка Яна Антонова размышляет о наследии первого президента России — об ожиданиях, которые на него возлагала страна 35 лет назад, о разочаровании и о победе, которую он так и не осознал.
На прошлой неделе исполнилось 35 лет со дня избрания Бориса Ельцина первым президентом России.
Сегодня я хочу поговорить о тех ожиданиях, которые возлагали россияне на Бориса Ельцина, и о том разочаровании, которое их постигло.
Уроженец села Бутка в Уральской области. Выпускник Уральского политехнического института. Строитель, достигший невероятных высот в профессии. Именно за свои профессиональные достижения переведенный на партийную работу и возглавивший сперва Свердловскую область, потом город Москву, а потом и страну.
Однажды мне довелось поговорить с женщиной, которая училась на пару курсов младше Ельцина на том же факультете. Она рассказала, что Борис Николаевич еще в студенческие годы отличался огромным профессиональным рвением. Ему всегда поручали самые трудные участки и всегда были уверены в результате: Ельцин сделает. Среди студентов в те годы был популярен волейбол. Борис Ельцин, не имевший двух пальцев на левой руке после взрыва гранаты, смог стать отличным игроком и тренером женской волейбольной команды института.
Если возглавляемая Ельциным строительная организация строила дорогу, то перед ее сдачей он вместе со своими замами проходил всю дорогу пешком, лично проверяя качество работ.
Я говорила и с людьми, знавшими Бориса Николаевича уже президентом. Если нужно было исполнить какое-то поручение президента, но никак не получалось, и кто-то из правительства приходил к Ельцину с докладом: «Не можем, Борис Николаевич, по таким-то причинам не можем». Ответ Ельцина был всегда один: «Сделайте!»
Будучи руководителем Свердловской области, Борис Ельцин значительно улучшил ее снабжение продовольствием. Было построено несколько птицефабрик и молочных ферм. Отменены карточки на молоко. Яйца в Свердловской области и сейчас дешевле, чем в Краснодарском крае.
Борис Николаевич имел почти двухметровый рост и был тем, кого сейчас принято называть «харизматичным лидером».
Годы руководства стройками отшлифовали его умение говорить с толпой, с народом. У наших нынешних руководителей этого умения нет, как нет и такого жизненного и профессионального опыта.
Посмотрите выступления Бориса Ельцина в 1970-е годы — истоки его огромной популярности и огромного доверия к нему народа станут вам понятны. Ельцин выиграл выборы 35 лет назад, будучи оппозиционным политиком.
После Свердловской области он возглавил Москву. Потом у него произошел конфликт с генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым. 35 лет назад Ельцин был избран президентом РСФСР, будучи в оппозиции к президенту СССР.
Времена были не такие, как сейчас. Афганская война уже завершилась. Цены на нефть упали. Экономика страны стремительно рушилась. СССР осуществлял крупные заимствования у стран Запада, поэтому руководство СССР не могло поступить с оппозиционным лидером Борисом Ельциным так, как обходились с оппозиционными лидерами в России позднее. Политика, как известно, — это искусство возможного.
«Как я стал в дни путча защитником Белого дома»:
Лидера выбирает время. Борис Ельцин был очень талантливым политическим лидером и руководителем, и он заслужил то доверие, которое жители России оказали ему 35 лет назад.
А потом были сложнейшие и тяжелейшие гайдаровские реформы, на которые страна была обречена бессмысленной экономической политикой предыдущего десятилетия. Реформы в такой большой стране не привели быстро к экономическому процветанию и росту уровня жизни. Эти результаты реформ наступили в нулевые и обычно ставятся в заслугу Владимиру Путину. А про Ельцина уже в 1993-м надеявшиеся на быстрый успех реформ и быстрый рост уровня жизни люди стали говорить: «Ельцин всех обманул». Двух лет не прошло, как он возглавил страну! Считаю, что причины огромного разочарования россиян в Борисе Ельцине кроются как раз в тех надеждах, которые ими на него были возложены. Надежды он так быстро, как от него ждали люди, не оправдал. Таких невероятных надежд в такие короткие сроки не оправдал бы никто!
Голда Меир говорила, что в политике легко понять, когда ты проиграл, и трудно понять, когда ты победил.
Борис Ельцин, когда передавал бразды правления Владимиру Путину, еще не понял, что страна уже была им выведена из экономического кризиса, что он уже победил.
Если бы он это понял, история России была бы другой.
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