Вратарь ФК «Краснодар» Станислав Агкацев претендует на премию имени Льва Яшина

Вратарь футбольного клуба «Краснодар» Станислав Агкацев вошел в список номинантов на ежегодную премию имени Льва Яшина, которую вручают лучшему голкиперу сезона

25 июня издание «Ъ-Кубань» сообщило, что 24-летний игрок черно-зеленых Станислав Агкацев попал в число номинантов на ежегодную награду «Вратарь года» имени Льва Яшина. Эту премию издательский дом «Коммерсантъ» вручает лучшему голкиперу страны по итогам сезона в РПЛ и Кубке России.



Ранее, в 2024–2025 годах, Агкацев, ставший основным вратарем команды, уже выигрывал приз имени Льва Яшина, а также забрал награду «Winline Герои РПЛ». Также он успел завоевать титул чемпиона России в составе «Краснодара», а в текущем сезоне во второй раз взял с клубом серебряные медали РПЛ. Контракт футболиста рассчитан до конца сезона 2028/29.

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Станислав Агкацев родился 9 января 2002 года во Владикавказе, где начинал играть в местной ДЮСШ «Юность». В 2015 году он попал в Академию ФК «Краснодар».



В сезоне 2018/19 провел по матчу за молодежную команду клуба и «Краснодар-3», а уже в следующем сезоне закрепился в составе «Краснодара-2» в ФНЛ, откуда позже перешел в главную команду.