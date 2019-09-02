У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш классы. Линейка в новой школе Краснодара

По всей стране прошли школьные линейки в честь начала нового учебного года. По данным администрации, в Краснодаре учеников приняла 91 школа, в первый класс в этом году пошли 18 тыс. 498 детей (сформировано 583 первых класса).

Елена Синеок побывала на линейке в новой школе № 11, которая открылась на улице Героя Аверкиева только в этом году (это филиал школы № 11 на ул. Российской). Она рассчитана на 1550 учеников в одну смену (всего на 3000 мест), живущих в районах улиц Восточно-Кругликовская, 40 лет Победы, 1 Мая, в ней 24 первых класса — до буквы «Ш» включительно. Это так называемый коррекционный класс, в котором будут учиться шесть человек.

В школе прошло четыре линейки, но первыми праздник отметили первоклассники, пришедшие в школьный двор к 8:30 утра.