В Джанкойском районе Крыма в результате атаки БПЛА погиб мирный житель

Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибшего. По словам главы региона, правительство республики окажет семье помощь и поддержку. Губернатор призвал жителей полуострова сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

25 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил , что беспилотники атаковали Джанкойской район полуострова. В результате в селе Предмостном погиб мирный житель.

Напомним, средства ПВО Крыма регулярно отражают атаки беспилотников. 21 июня в результате удара по Керчи погибли четыре человека, 28 пострадали.

24 июня жители слышали взрывы в разных частях полуострова. Главным объектом поражения стала Балаклавская ТЭС в Севастополе. На ней возник сильный пожар, в результате чего город оказался на весь день обесточен.

25 июня в селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе погибли два человека, в том числе ребенок. Еще два жителя пострадали.