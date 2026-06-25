В Джанкойском районе Крыма в результате атаки БПЛА погиб мирный житель

Крым

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  • © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

Вечером 25 июня БПЛА снова атаковали Крым

25 июня глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что беспилотники атаковали Джанкойской район полуострова. В результате в селе Предмостном погиб мирный житель.

Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибшего. По словам главы региона, правительство республики окажет семье помощь и поддержку. Губернатор призвал жителей полуострова сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

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Напомним, средства ПВО Крыма регулярно отражают атаки беспилотников. 21 июня в результате удара по Керчи погибли четыре человека, 28 пострадали.

24 июня жители слышали взрывы в разных частях полуострова. Главным объектом поражения стала Балаклавская ТЭС в Севастополе. На ней возник сильный пожар, в результате чего город оказался на весь день обесточен.

25 июня в селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе погибли два человека, в том числе ребенок. Еще два жителя пострадали.

Как писали Юга.ру, 21 июня в результате атаки БПЛА на Керченскую переправу погиб человек.

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В Джанкойском районе Крыма в результате атаки БПЛА погиб мирный житель
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