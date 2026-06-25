На Крымском мосту образовались пробки: со стороны Керчи досмотра ждут 855 машин
На подходах к Крымскому мосту утром 25 июня образовались автомобильные заторы
25 июня оперативный штаб Крыма сообщил, что по состоянию на 10:00 на мосту в очереди на досмотр со стороны Керчи скопилось 855 транспортных средств. Водителям придется провести в ожидании около трех часов.
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Со стороны Тамани пробка меньше — там стоит всего 100 машин. Очередь движется быстрее. В 9:00 в пробке со стороны Тамани находилось 248 транспортных средств, а время ожидания составляло час.
Напомним, что ночью 25 июня Крым атаковали БПЛА. В результате погибли два человека, включая ребенка. Еще два жителя пострадали.
Как писали Юга.ру, в Крыму будут реже ходить автобусы из-за дефицита топлива.
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