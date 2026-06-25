На Крымском мосту образовались пробки: со стороны Керчи досмотра ждут 855 машин

25 июня оперативный штаб Крыма сообщил , что по состоянию на 10:00 на мосту в очереди на досмотр со стороны Керчи скопилось 855 транспортных средств. Водителям придется провести в ожидании около трех часов.

Со стороны Тамани пробка меньше — там стоит всего 100 машин. Очередь движется быстрее. В 9:00 в пробке со стороны Тамани находилось 248 транспортных средств, а время ожидания составляло час.



Напомним, что ночью 25 июня Крым атаковали БПЛА. В результате погибли два человека, включая ребенка. Еще два жителя пострадали.