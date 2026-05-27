Политик Александр Сафронов рассказывает об эволюции закона об иноагентах и угрозах для обычных граждан.



Интервью, которое юрист Илья Ремесло дал Ксении Собчак, вызвало бурную реакцию в политических кругах. Бывший провластный юрист, прежде много лет боровшийся с оппозицией, рассказал о своей работе на Кремль и изнутри описал процедуру присвоения статуса иностранного агента. И хотя многие тезисы собеседника вызывают у меня серьезные вопросы, в одном нельзя не признать очевидное: проблема применения законодательства об иностранных агентах действительно существует. Причем она уже давно вышла за рамки борьбы с иностранным влиянием.



Сегодня достаточно внимательно посмотреть на происходящее вокруг, чтобы понять: механизм признания человека иноагентом становится все менее прозрачным, все менее понятным обществу и все более похожим на инструмент политического давления.

Когда закон об иностранных агентах только вводился, гражданам объясняли его довольно просто: государство хочет маркировать тех, кто получает иностранное финансирование и участвует во внутренней политике. Такая логика многим казалась разумной. Любое государство вправе защищать собственный суверенитет и знать, кто именно финансируется из-за рубежа.

Однако за несколько лет мы прошли удивительно короткий путь: от формулы «его финансируют иностранные структуры» — к ситуации, когда основанием для претензий могут стать публикации в социальных сетях, комментарии, репосты, лайки или просто «неправильная» общественная позиция.

Причем проблема здесь не только в самом статусе, но и в процедуре его присвоения. Если человека обвиняют в мошенничестве, коррупции или любом ином правонарушении, существуют четкие процедуры. Нужны доказательства. Дело рассматривает суд. Есть возможность представить свою позицию, вызвать свидетелей, обжаловать решение. В случае со статусом иноагента все устроено иначе.



Решение принимает не суд, а чиновники Министерства юстиции. Сам процесс закрыт от общества. Гражданин фактически не участвует в принятии решения, не может полноценно защититься до момента внесения в реестр и зачастую даже не понимает, какие именно действия стали основанием для признания его «находящимся под иностранным влиянием». Более того, сами критерии этого «влияния» предельно размыты.



Сегодня невозможно со стопроцентной уверенностью сказать, где именно проходит граница между обычным высказыванием мнения и действиями, которые чиновник может трактовать как основание для внесения человека в реестр. Отсюда возникает опасная ситуация: практически любой человек, активно ведущий публичную деятельность, потенциально оказывается уязвимым.



Вчера статус иноагента массово получали либеральные оппозиционеры. Сегодня все чаще звучат разговоры о коммунистах, левых публицистах, независимых профсоюзах. А завтра под удар может попасть любой неудобный общественник, журналист, экологический активист или предприниматель, вступивший в конфликт с чьими-то интересами.