В Краснодаре 25 июня в районе заправок образовались пробки
В разных районах Краснодара стали образовываться пробки около заправок
25 июня в редакцию Юга.ру обратилась жительница Краснодара. Она рассказала, что в городе начали образовываться пробки в районе автозаправок.
Девушка ехала по улице Суворова, чтобы попасть на Ставропольскую, но встала в затор.
«Стояли минут 20. Вижу, со стороны Постовой такая же пробка. Посмотрела карту: от «Сити-центра» тоже стоят. Когда проехала под Суворовским мостом, стало видно, что правая полоса не движется — все перестраиваются. Оказалось, стоят на заправку, а там въезд перекрыт. И дальше, после заправки, полетели — Ставропольская пустая», — рассказала автомобилистка.
«Нехватка ощущается»:
На онлайн-картах видно, что АЗС «Лукойл» на улице Ставропольской спровоцировала заторы с четырех сторон: два по Суворова, Постовой и Седина.
Краснодарка добавила, что движение также осложнено в районе пересечения улиц Тургенева и Монтажников. На карте видно, что в красный и бордовый цвет уровня пробок окрашивается только ограниченный участок перед въездом на заправочную станцию. Эта АЗС тоже принадлежит компании «Лукойл».
Напомним, 10 июня власти Краснодарского края признали перебои с топливом на 15 АЗС, а 23 июня в Сочи начали ограничивать продажу бензина.
24 июня жители Краснодара рассказали Юга.ру, что на некоторых заправках также установлен лимит на отпуск топлива — до 30 литров в руки. Кроме того, на отдельных АЗС нет определенных марок бензина, а также присутствуют очереди из машин.
24 июня в Адыгее ввели ограничения на продажу бензина.
В тот же день оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на ТЭК и ЖКХ региона сообщил, что на Кубани нет дефицита топлива. Кроме того, власти не принимали решения об ограничениях продажи бензина на заправках.
Как писали Юга.ру, 24 июня стало известно, что запросы россиян в поисковиках о том, как слить бензин, выросли в 100 раз. Жители Краснодара уже столкнулись с ночной «топливной мафией».