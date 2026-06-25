В Краснодаре 25 июня в районе заправок образовались пробки

В разных районах Краснодара стали образовываться пробки около заправок

25 июня в редакцию Юга.ру обратилась жительница Краснодара. Она рассказала, что в городе начали образовываться пробки в районе автозаправок. Девушка ехала по улице Суворова, чтобы попасть на Ставропольскую, но встала в затор. «Стояли минут 20. Вижу, со стороны Постовой такая же пробка. Посмотрела карту: от «Сити-центра» тоже стоят. Когда проехала под Суворовским мостом, стало видно, что правая полоса не движется — все перестраиваются. Оказалось, стоят на заправку, а там въезд перекрыт. И дальше, после заправки, полетели — Ставропольская пустая», — рассказала автомобилистка.





© Скриншот с «Яндекс.Карты»

На онлайн-картах видно, что АЗС «Лукойл» на улице Ставропольской спровоцировала заторы с четырех сторон: два по Суворова, Постовой и Седина. Краснодарка добавила, что движение также осложнено в районе пересечения улиц Тургенева и Монтажников. На карте видно, что в красный и бордовый цвет уровня пробок окрашивается только ограниченный участок перед въездом на заправочную станцию. Эта АЗС тоже принадлежит компании «Лукойл».

© Скриншот с «Яндекс.Карты»

Напомним, 10 июня власти Краснодарского края признали перебои с топливом на 15 АЗС, а 23 июня в Сочи начали ограничивать продажу бензина. 24 июня жители Краснодара рассказали Юга.ру, что на некоторых заправках также установлен лимит на отпуск топлива — до 30 литров в руки. Кроме того, на отдельных АЗС нет определенных марок бензина, а также присутствуют очереди из машин. 24 июня в Адыгее ввели ограничения на продажу бензина. В тот же день оперативный штаб Краснодарского края со ссылкой на ТЭК и ЖКХ региона сообщил, что на Кубани нет дефицита топлива. Кроме того, власти не принимали решения об ограничениях продажи бензина на заправках.