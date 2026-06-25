Большой театр привезет в Геленджик запрещенный в советское время балет Шостаковича. Чем знаменита постановка?
В «Геленджик Арене» 24 и 25 июля покажут балет «Светлый ручей» Дмитрия Шостаковича, который был запрещен в СССР (6+)
Пресс-служба Art Seasons сообщила Юга.ру, что 24 и 25 июля в «Геленджик Арене» покажут комедийный балет в трех действиях «Светлый ручей». Музыку к нему написал композитор Дмитрий Шостакович, а либретто создали Федор Лопухов и Адриан Пиотровский.
Это классическая французская комедия, помещенная в декорации колхоза, что роднит балет с популярными фильмами той эпохи, такими как «Веселые ребята».
Сюжет разворачивается в южном советском колхозе «Светлый ручей», куда на праздник урожая приезжают столичные артистки — балерина и танцовщица. А дальше завязываются несколько любовных историй.
«В нем колхозная затейница Зина оказывается выпускницей столичного балетного училища и крутит фуэте не хуже заезжей прима-балерины, нелепая, но милая Молодящаяся дачница испытывает приступ страсти к молодому гастролеру, и все — колхозники и гости — переодеваются, чтобы проучить агронома Петра, забывшего свою Зину ради столичной звезды», — отметили в пресс-службе.
У балета непростая история. Премьера состоялась в 1935 году в Ленинграде, откуда постановку после успешного показа перенесли на сцену Большого театра. Однако балет не понравился Сталину и был снят с репертуара. Хореографа Федора Лопухова уволили, а композитор Дмитрий Шостакович перестал заниматься творчеством. Лишь через 67 лет, в 2003 году, Большой театр вернул его к жизни.
«Воскрешенный «Светлый ручей» Большого театра на гастролях одинаково заставлял хохотать зрителей российских городов, Парижской национальной оперы и Королевского театра Ковент-Гарден в Лондоне. В этой же версии был включен в репертуар Американского балетного театра и Латвийской национальной оперы», — добавили в Art Seasons.
Вместе с артистами балета в Геленджик приедет оркестр Большого театра, который редко участвует в гастролях балетной труппы. За дирижерский пульт встанет заслуженный артист России Павел Сорокин.
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Балет «Светлый ручей» покажут в «Геленджик Арене» трижды — 24 июля в 19:00, 25 июля в 13:00 и 19:00. Подробности можно уточнить у организатров.
Показ балета Большого театра — часть событий фестиваля «Сезоны», который в этом году пройдет в Геленджике с 3 по 13 сентября.
«Сезоны» — фестиваль актуальной культуры, включающий независимую музыку, современную хореографию, авторское кино и театр, где последнему уделено особое внимание. Первые «Сезоны» прошли в Геленджике в 2021 году. Тогда привезли спектакли «Дядя Ваня» Льва Додина, «УтроВечер» Владимира Варнавы и «Транссиб» от Мастерской Брусникина. Фестиваль организует культурно-образовательный проект Art Seasons.
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