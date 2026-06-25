Большой театр привезет в Геленджик запрещенный в советское время балет Шостаковича. Чем знаменита постановка?

В «Геленджик Арене» 24 и 25 июля покажут балет «Светлый ручей» Дмитрия Шостаковича, который был запрещен в СССР (6+)

Пресс-служба Art Seasons сообщила Юга.ру, что 24 и 25 июля в «Геленджик Арене» покажут комедийный балет в трех действиях «Светлый ручей». Музыку к нему написал композитор Дмитрий Шостакович, а либретто создали Федор Лопухов и Адриан Пиотровский.

Это классическая французская комедия, помещенная в декорации колхоза, что роднит балет с популярными фильмами той эпохи, такими как «Веселые ребята».

Сюжет разворачивается в южном советском колхозе «Светлый ручей», куда на праздник урожая приезжают столичные артистки — балерина и танцовщица. А дальше завязываются несколько любовных историй.

«В нем колхозная затейница Зина оказывается выпускницей столичного балетного училища и крутит фуэте не хуже заезжей прима-балерины, нелепая, но милая Молодящаяся дачница испытывает приступ страсти к молодому гастролеру, и все — колхозники и гости — переодеваются, чтобы проучить агронома Петра, забывшего свою Зину ради столичной звезды», — отметили в пресс-службе.