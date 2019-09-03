К чему скоропалительность в присвоении имен школам Краснодара? Мнения горожан

29 августа депутаты городской думы Краснодара присвоили десяткам школ имена героев Советского Союза и России. Юга.ру собрали в социальных сетях мнения горожан по этому вопросу.

Виталий Бондарь, историк: К чему такая скоропалительность в присвоении имен краснодарским школам?! И куда подевались старые имена пионерских дружин? Например, дружина школы № 71 носила имя Надежды Курченко — погибшей девушки-бортпроводницы, закрывшей собой путь в кабину пилотов при захвате самолета террористами в октябре 1970 года (см. к/ф «Абитуриентка», 1973, студия им. Довженко). Тогда был осмысленный факт наименования — для открывшейся в 1971 году школы, когда подвиг Надежды был на слуху. При всем уважении к такой величине, как К.М. Симонов, никакой связи его биографии с краснодарской школой № 71 не улавливаю. Кто принимает подобные решения?

Владимир Громов, бывший атаман Кубанского казачьего войска: Виталий! Ну и интересный Вы человек! Начальству выднише бо воно умнише. Сказали надо выполнять. Кстати, у меня на Родине школе присвоили мое имя.

Наталья Гладкова: Симонов, конечно, замечательный поэт, но если уж нашу и переименовывать, то скорее именем человека, который действительно вложил в нее много. Я говорю о только что ушедшем Завене Амаяковиче Арабянце. Царствие ему небесное!

Sergey Novozhenin: Мерилом работы бюрократов является бумажка, отчет. Отчитались о «проведении мероприятия в рамках патриотического воспитания». Ну и денег попилили. На большее они не способны.

Нина Шилоносова, журналист: Губернатор сказал — подчиненные ответили есть. Кстати, на КМР школе присвоили имя не Героя, а руководителя крайсовета в годы войны. В одном квартале от школы улица его имени…

Татьяна Зубкова: Показуха наше все!

Михаил Савченко: Потому что у нас любую идею нужно довести до абсурда и тошноты. Вот с идеей победы в ВОВ получилось то же самое. Следующая стадия, я думаю, детские сады в честь всевозможных героев.

Елена Даутова: «Присвоение имен Героев образовательным учреждениям связано с подготовкой к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне». Надо же что-то придумывать же! А заседание по этому поводу было аж внеочередным!

sergeibug: Лучше бы классы сделали по 20 человек и не весь алфавит. Да учителей в переполненные школы нашли, а не мутью заниматься.

Фуркат Байчибаев: А усть-лабинскую гимназию №5 назвали так: «Гимназия имени девяти героев Советского Союза г. Усть-Лабинска». Прямо оптом. Притом что попавшие в «девятку» Муся Пинкензон, гарибальдийский кавалер Ткачев, да и некоторые другие, люди, конечно, заслуженные, но Героями Советского Союза не были. Лишь бы назвать как-нибудь громко...