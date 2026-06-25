Кубанский баскетболист из «Локо» оправится в техасский «Даллас». Игрока выбрали на драфте НБА

Ищенко — 21-летний уроженец Ростова-на-Дону, который занимался в системе «Локомотива-Кубань» с 15 лет. Начиная с 2024 года стал регулярно выступать за основную команду в Единой лиге ВТБ — главном баскетбольном турнире России. В недавно завершившемся чемпионате в среднем играл по 23,5 минуты, набирая 8,7 очка, делая 4,6 подбора, 2 передачи, 1,3 перехвата и 0,7 блок-шота, четырежды попадал в сборную тура и удостоился награды лучшему молодому игроку лиги. «Локо» впервые за четыре года закончил сезон с медалями.

В ночь на 25 июня в Нью-Йорке состоялся второй раунд драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — процедуры, которая помогает равномерно распределять новых игроков по командам баскетбольного чемпионата, который считается сильнейшим на планете. Команда «Чикаго Буллз» выбрала защитника «Локомотива-Кубань» Всеволода Ищенко — и сразу обменяла игрока в «Даллас Маверикс».

Драфт НБА — это лотерея, созданная с целью делать команды НБА более равными. Баскетболистам моложе 24 лет запрещено заключать контракты в НБА иначе, чем через эту процедуру. Каждый год на драфте выбирают 60 человек. У действующего чемпиона есть возможность взять только кого-то одного, у команд из нижней части таблицы — четверых. То, какая именно команда какой по счету выбирает, — это тоже лотерея, где у команд с худшим результатом выше шансы на более ранний выбор.

Игрока из российского клуба на драфте НБА выбрали впервые с 2013-го, когда Сергей Карасев ушел под № 16 в «Кливленд Кавальерс». Стоит, впрочем, отметить, что год назад под № 8 «Бруклин Нетс» выбрал Егора Демина, но тот уехал в НБА из мадридского «Реала».

Всеволода Ищенко выбрали под № 56 — это чуть ниже оценок экспертов, которые прогнозировали, что «Даллас» использует свою возможность забрать игрока на 48-м ходу. Тем не менее, в этой команде воспитанник «Локо» все же оказался, пусть и по итогам чуть более сложной схемы — после обмена из «Чикаго».

Интересно, что предыдущий российский игрок, выбранный под № 56, Александр Каун, в итоге стал чемпионом НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Когда дело начало близиться к последнему, 60-му номеру, я уже подумал, что меня так и не задрафтуют, но небольшая вера всё же оставалась. Оказалось, не напрасно. Чувствую, что мечта моего детства начинает исполняться, но понимаю, что это только первый шаг — впереди ещё очень много работы», — рассказал Ищенко пресс-службе «Локомотива-Кубань» после окончания драфта.

Факт выбора на драфте не гарантирует того, что игрок получит гарантированное место в команде. Сейчас Всеволоду Ищенко предстоит отправиться в тренировочный лагерь «Даллас Маверикс», чтобы показать свои умения, и, возможно, сыграть в Летней лиге НБА (она пройдет с 9 по 19 июля в Лас-Вегасе).