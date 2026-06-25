В Краснодаре лжецелитель получил 20 лет тюрьмы за создание секты и насилие над женщинами и детьми

В Краснодаре на 20 лет колонии осудили организатора секты «Школа жизни»

25 июня объединенная пресс-служба судов Краснодаркого края сообщила, что Прикубанский районный суд вынес приговор организатору и руководителю религиозного объединения «Школа жизни» Олегу Гармашу. В 2005 году под видом оказания психологической помощи он создал секту, куда вовлекал последователей, в том числе несовершеннолетних. Гармаш применял к адептам методику, основанную на психологическом насилии и полном подчинении. Он провозгласил себя единственным «проводником между мирами», «учителем» и «богом», отрицал традиционную мораль, медицину и семью.

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Гармаш внушал последователям, что общение с родственниками ведет к «загрязнению родового потока» и влиянию «демонов». Ослушание каралось публичным унижением, объявлением «изгоем» и бойкотом. В секте состояло около 25 человек. Гармаш не работал, а жил за счет последователей. Под предлогом «избавления от демонов» он вступал в половую связь с женщинами-адептками. Две из них были несовершеннолетними. Суд признал Гармаша виновным в создании релилигозного объединения (ч. 1 ст. 239 УК РФ), изнасиловании (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ) и насильственных действия сексуального характера (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ) и приговорил лжецелителя к 20 годам колонии строгого режима.