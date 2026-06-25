В Краснодаре лжецелитель получил 20 лет тюрьмы за создание секты и насилие над женщинами и детьми

Краснодарский край

Распечатать

  • © фото freepik, сайт freepik.com
    © фото freepik, сайт freepik.com

В Краснодаре на 20 лет колонии осудили организатора секты «Школа жизни»

25 июня объединенная пресс-служба судов Краснодаркого края сообщила, что Прикубанский районный суд вынес приговор организатору и руководителю религиозного объединения «Школа жизни» Олегу Гармашу. В 2005 году под видом оказания психологической помощи он создал секту, куда вовлекал последователей, в том числе несовершеннолетних.

Гармаш применял к адептам методику, основанную на психологическом насилии и полном подчинении. Он провозгласил себя единственным «проводником между мирами», «учителем» и «богом», отрицал традиционную мораль, медицину и семью.

«Мы же не секта, мы христиане»:

Гармаш внушал последователям, что общение с родственниками ведет к «загрязнению родового потока» и влиянию «демонов». Ослушание каралось публичным унижением, объявлением «изгоем» и бойкотом. В секте состояло около 25 человек.

Гармаш не работал, а жил за счет последователей. Под предлогом «избавления от демонов» он вступал в половую связь с женщинами-адептками. Две из них были несовершеннолетними.

Суд признал Гармаша виновным в создании релилигозного объединения (ч. 1 ст. 239 УК РФ), изнасиловании (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ) и насильственных действия сексуального характера (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ) и приговорил лжецелителя к 20 годам колонии строгого режима.

Как писали Юга.ру, экс-депутата Госдумы Юрия Напсо заочно арестовали по делу об изнасиловании и объявили в розыск.

Краснодар Правосудие Преступления Суд

Новости

В Краснодаре 25 июня в районе заправок образовались пробки
Вратарь ФК «Краснодар» Станислав Агкацев претендует на премию имени Льва Яшина
В Краснодаре лжецелитель получил 20 лет тюрьмы за создание секты и насилие над женщинами и детьми
Кубанский баскетболист из «Локо» оправится в техасский «Даллас». Игрока выбрали на драфте НБА
Не более 20 литров в руки. Власти Дагестана ввели лимит на продажу бензина в регионе
Мошенники на Кубани продают «горящие» туры через каналы-двойники в мессенджерах

Лента новостей

Лотосы в Краснодаре. Нашли четыре озера с краснокнижными растениями
Сегодня, 10:40
Лотосы в Краснодаре. Нашли четыре озера с краснокнижными растениями
Промокоды, техника, путешествия, 200 тысяч рублей и еще миллионы призов
Вчера, 15:18 Реклама
Промокоды, техника, путешествия, 200 тысяч рублей и еще миллионы призов
В «Пятёрочке» началось летнее «Призумие»
На Крымском мосту образовались пробки
Сегодня, 10:27
На Крымском мосту образовались пробки
Со стороны Керчи досмотра ждут 855 машин

Реклама на сайте