Политик Александр Сафронов рассуждает о новом витке цензуры в культуре и объясняет, почему навязывание показной морали раскачивает государственную систему сильнее любых внешних угроз. Депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» внесли законопроект о штрафах за фильмы, «дискредитирующие традиционные ценности». Пока речь о кино и видео, но, предполагаю, это только начало. Этот законопроект — очередной этап внедрения суррогата идеологии и закрепления цензуры, которую прямо запрещает Конституция. Политика навязывания обязательной идеологии провальна и подрывает устойчивость государства. Народ видит: процесс запущен не для выражения мнения и чаяний людей, а для создания еще одного механизма репрессий. Размытые формулировки вроде «дискредитации традиционных ценностей» позволяют подвести под наказание любые критические или художественные высказывания, раздражающие чиновника. Очевидно, что авторов закона не интересует защита нравственности — они предельно некомпетентны и относятся к людям с презрением. Чиновники, видимо, считают, что для укрепления традиционных ценностей достаточно повсеместно о них рассказывать и карать за несоблюдение. Но в действительности так не бывает. И вместо реальной работы мы получаем набор бессмысленных лозунгов.

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Как это работает? Например, к традиционным ценностям относят многодетность. Как повысить рождаемость в вымирающей стране? Казалось бы, надо компенсировать издержки и вознаграждать многодетные семьи. Но у партии власти другой рецепт: штрафовать за «уговоры делать аборты» (такие законы уже принимаются в регионах) и повышать пенсионный возраст. В результате старшее поколение, которое в нашей культуре всегда было опорой семьи, вынуждено работать вместо того, чтобы выходить на заслуженный отдых, нянчить внуков и передавать им те самые традиционные ценности. Согласитесь, при таком подходе разговоры о спасении демографии обречены на провал. Кто такие эти «экстремисты», уговаривающие женщин делать аборты, — чиновников не интересует. Им нужно продемонстрировать борьбу за ценности и ввести еще одну норму для наказания за инакомыслие. Точно так же, через запреты и имитацию работы, чиновники подходят и к вопросам безопасности. Под предлогом защиты от атак БПЛА в стране отключают мобильный интернет и вводят так называемые белые списки, лишая граждан доступа к привычным сервисам. При этом мы до сих пор не знаем, как глушение связи помогает останавливать дроны. Зато реальный ущерб очевиден всем: миллионы людей остаются без нормальной связи, а предприниматели несут колоссальные убытки — и все ради того, чтобы кабинетные функционеры отчитались о «спасении страны от воздушных атак». Показательно, что в Госдуме партия власти заблокировала даже саму попытку обсудить целесообразность таких ограничений.

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