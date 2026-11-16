Права или «традиционные ценности»? Как «защита нравственности» превращается в инструмент цензуры
Политик Александр Сафронов рассуждает о новом витке цензуры в культуре и объясняет, почему навязывание показной морали раскачивает государственную систему сильнее любых внешних угроз.
Депутаты Госдумы от фракции «Единая Россия» внесли законопроект о штрафах за фильмы, «дискредитирующие традиционные ценности». Пока речь о кино и видео, но, предполагаю, это только начало.
Этот законопроект — очередной этап внедрения суррогата идеологии и закрепления цензуры, которую прямо запрещает Конституция. Политика навязывания обязательной идеологии провальна и подрывает устойчивость государства. Народ видит: процесс запущен не для выражения мнения и чаяний людей, а для создания еще одного механизма репрессий.
Размытые формулировки вроде «дискредитации традиционных ценностей» позволяют подвести под наказание любые критические или художественные высказывания, раздражающие чиновника. Очевидно, что авторов закона не интересует защита нравственности — они предельно некомпетентны и относятся к людям с презрением.
Чиновники, видимо, считают, что для укрепления традиционных ценностей достаточно повсеместно о них рассказывать и карать за несоблюдение. Но в действительности так не бывает. И вместо реальной работы мы получаем набор бессмысленных лозунгов.
Управдом против Apple:
Как это работает? Например, к традиционным ценностям относят многодетность. Как повысить рождаемость в вымирающей стране? Казалось бы, надо компенсировать издержки и вознаграждать многодетные семьи. Но у партии власти другой рецепт: штрафовать за «уговоры делать аборты» (такие законы уже принимаются в регионах) и повышать пенсионный возраст. В результате старшее поколение, которое в нашей культуре всегда было опорой семьи, вынуждено работать вместо того, чтобы выходить на заслуженный отдых, нянчить внуков и передавать им те самые традиционные ценности. Согласитесь, при таком подходе разговоры о спасении демографии обречены на провал.
Кто такие эти «экстремисты», уговаривающие женщин делать аборты, — чиновников не интересует. Им нужно продемонстрировать борьбу за ценности и ввести еще одну норму для наказания за инакомыслие.
Точно так же, через запреты и имитацию работы, чиновники подходят и к вопросам безопасности. Под предлогом защиты от атак БПЛА в стране отключают мобильный интернет и вводят так называемые белые списки, лишая граждан доступа к привычным сервисам. При этом мы до сих пор не знаем, как глушение связи помогает останавливать дроны.
Зато реальный ущерб очевиден всем: миллионы людей остаются без нормальной связи, а предприниматели несут колоссальные убытки — и все ради того, чтобы кабинетные функционеры отчитались о «спасении страны от воздушных атак». Показательно, что в Госдуме партия власти заблокировала даже саму попытку обсудить целесообразность таких ограничений.
Чиновники целенаправленно ограждают себя от мнения людей. К примеру, ситуация с застройкой набережной в Юбилейном микрорайоне. Власти говорят об особой роли православия, но жители ЮМР не против православия: в районе действуют несколько церквей и строятся два храма. Абсолютное большинство выступает против застройки набережной и за сохранение зеленой зоны, но власть запрещает людям высказываться, а отправленный в отставку мэр Наумов даже не пожелал провести встречу с горожанами.
Граждане видят: «защита традиционных ценностей» — это большая ложь ради подавления свободы в интересах чиновников.
Митрополит Леонид, комментируя введение штрафов за дискредитацию традиционных ценностей, задал глубокий вопрос: «Где кончаются права русских людей и начинаются традиционные ценности?»
За последнее время принято множество неконституционных репрессивных норм, допускающих произвол и внесудебное поражение в правах. Практически любое действие гражданина по защите своих прав можно квалифицировать как покушение на «традиционные ценности».
Это ощутили молодые люди, вышедшие в центр Краснодара, чтобы отметить Хэллоуин. О них говорили по всей стране. А чиновники принялись ханжески причитать о «потерянном поколении».
Долгие годы местные власти борются с Хэллоуином, запрещают праздник в школах, но популярности это не уменьшает. Почему? Молодежь смотрит на тех, кто с трибун читает нотации о нравственности и запрещает невинный ночной карнавал, и видит фальшь. Дети чувствуют ложь острее взрослых: трудно поверить в «духовные скрепы», когда их проповедуют краевые чиновники с элитной недвижимостью и шлейфом коррупционных скандалов. Единственная реальная ценность этой системы — сохранение собственной власти и привилегий, в которой объем прав человека измеряется толщиной его кошелька и связями в кабинетах.
Политика запретов в сочетании с лишением прав ведет к деградации и ослаблению государства. Невозможно построить Северную Корею в Южной Америке. Разные условия, иной менталитет.
Возникает ощущение, что внутри власти есть силы, которые сознательно продавливают абсурдные инициативы вроде штрафов за «дискредитацию традиционных ценностей». Будто специально — чтобы дать людям ясную мишень для раздражения и доказать всем, что менять нужно саму систему.
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