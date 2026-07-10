Управдом против Apple. Как ставка на принуждение вместо конкуренции похоронила мессенджер «Макс»

Политик Александр Сафронов рассуждает о провале национального мессенджера и объясняет, почему отключение интернета мешает всем, кроме дронов. Сразу оговорюсь, что, как гражданин России, выступаю категорически против той кампании навязывания «национального» мессенджера «Макс», которую развернули государственные органы. Приветствую саму идею разработки отечественных аналогов популярных зарубежных сервисов. Но популяризовать в народных массах эти аналоги нужно введением уникального функционала, повышением качества работы и рекламой, а не блокировкой конкурентов и затыканием рта противникам принудительного распространения программ. Последнее напоминает управдома из отечественной комедии, которая впаривала лотерейные билеты жильцам: «Не будут брать — отключим газ».



Мессенджер «Макс» уверенно шел к успеху, но был удален из магазина приложений App Store, и теперь пользователям в РФ не приходят уведомления о звонках и сообщениях. В Google Play мессенджер пока не заблокирован, но уже скрыт в AppGallery для пользователей за пределами России. Если и Google заблокирует «Макс», то провал государственных чиновников станет тотальным.



Потрачены десятки миллиардов рублей на разработку и масштабную пропаганду мессенджера, но никто не продумал, что делать в случае блокировки на платформах, в отношении которых наше государство систематически вводит ограничения.

Кстати, теперь Роскомнадзор предложил запустить «ГосVPN» для нужд бизнеса и чиновников. Поводом для этого послужили жалобы разработчиков и компаний, которые из-за блокировок всего подряд сталкиваются со сложностями при создании своих продуктов. Надеюсь, «ГосVPN» не станет повторением истории с разработкой «национального» мессенджера. Своими бездумными действиями власти не только отключили большую часть экономики, но и парализовали работу административного аппарата. По всей России администрации закупают программы, позволяющие обходить ограничения. Так, управление по обеспечению пожарной безопасности, ЧС и ГО Краснодарского края потратит 6,78 млн бюджетных рублей на закупку канала доступа к виртуальным частным сетям (VPN). Меня интересует вопрос: блокировку «национального» мессенджера невозможно было предвидеть? «Макс» разрабатывался под Android и iOS уже в разгар геополитического конфликта со странами Запада. Может быть, если у нас нет своей мобильной операционной системы, то, наверное, чиновникам в отношении Apple и Google следовало вести себя как-то иначе?

Мессенджер Max на смартфоне © Фото Александра Гончаренко, Юга.ру

Получается, что россияне c iPhone просто не могут пользоваться мессенджером, притом что «национальный мессенджер» возник и за их счет тоже. Выходит, государство просто швырнуло деньги граждан на ветер. Хочется спросить: «А кто за это ответит?» Ответ ясен всей стране: «Никто не ответит». А почему? Потому что неэффективная власть выбирает сама себя, потому что наказанию подлежат только те коррупционеры, которые не угодили другим коррупционерам, потому что у лиц, принимающих решения, есть иллюзия, что цензура и зажим свободы слова могут как-то укрепить их положение. Похоже, сейчас власти отложили блокировку мессенджеров и цифровых платформ до завершения выборов в Госдуму. КПРФ последовательно выступает за цифровые права граждан. Наша партия в одиночку продвигает законопроекты о введении моратория на блокировку соцсетей и мессенджеров, а также о запрете принуждения к использованию конкретных мессенджеров в школах и вузах. Большинство депутатов не смеют даже задавать вопросы о том, что происходит. Недавно «Единая Россия» и ее подпевалы не поддержали протокольное поручение депутатов КПРФ о запросе в Минцифры и Роскомнадзор по вопросу дальнейшего замедления Telegram. За поручение проголосовали лишь 73 депутата при необходимых 226 голосах.

