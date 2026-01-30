В кинотеатре Дагестана стали цензурировать сцены 18+ в фильмах

В кинотеатрах Кавказа закрывают черным экраном сцены с поцелуями или интимом в фильмах с цензом 18+

29 января телеграм-канал Mash сообщил, что в кинотеатрах Кавказа начали цензурировать сцены 18+ в фильмах. Так, несмотря на возрастную пометку, под черный экран прячут поцелуи и инитимные моменты. По данным телеграм-канала «Говорит НеМосква»*, это произошло в кинотеатре Дагестана.

По заявлению Mash, цензура коснулась фильма «Горничная» с актрисами Сидни Суини и Амандой Сейфрид в главных ролях. При кинопоказе скрыли сцены, где одна из героинь голая или в нижнем белье. Также под черный экран попал фрагмент поцелуя героини с возлюбленным. При этом звуковую дорожку оставили — по ней можно догадаться, что было в сцене дальше.

Руководство кинотеатров объяснило ситуацию религиозными соображениями. Также сотрудники отметили, что мужчине, пришедшему на фильм с супругой и детьми, может быть «неловко».