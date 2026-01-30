В кинотеатре Дагестана стали цензурировать сцены 18+ в фильмах
В кинотеатрах Кавказа закрывают черным экраном сцены с поцелуями или интимом в фильмах с цензом 18+
29 января телеграм-канал Mash сообщил, что в кинотеатрах Кавказа начали цензурировать сцены 18+ в фильмах. Так, несмотря на возрастную пометку, под черный экран прячут поцелуи и инитимные моменты. По данным телеграм-канала «Говорит НеМосква»*, это произошло в кинотеатре Дагестана.
По заявлению Mash, цензура коснулась фильма «Горничная» с актрисами Сидни Суини и Амандой Сейфрид в главных ролях. При кинопоказе скрыли сцены, где одна из героинь голая или в нижнем белье. Также под черный экран попал фрагмент поцелуя героини с возлюбленным. При этом звуковую дорожку оставили — по ней можно догадаться, что было в сцене дальше.
Руководство кинотеатров объяснило ситуацию религиозными соображениями. Также сотрудники отметили, что мужчине, пришедшему на фильм с супругой и детьми, может быть «неловко».
«Местные возмущены: мол, заплатили за фильм целиком, а получают обрезки. И призывают смотреть киноновинки дома — так дешевле и понятнее», — добавили в телеграм-канале.
Телеграм-канал «Говорит НеМосква»* сообщил, что это не первая ситуация на Северном Кавказе — в Ингушетии цензурировали интимные сцены еще в 2010-х годах.
Представитель сферы культуры Ингушетии рассказал журналистам, что фрагменты кинолент скрывают не только из-за религиозных норм, но и из-за этического кодекса местных жителей. Просмотр интимных сцен идет вразрез с понятием «эхь» (стыдливость/совесть).
Как писали Юга.ру, в декабре 2025 года в Ингушетии отказались показывать фильм о депортации 1944 года.
* — 8 ноября 2024 года Минюст внес проект «Говорит НеМосква» в реестр иноагентов.