Охота на бриллианты. В Краснодаре пройдет винтажный маркет в стиле «12 стульев»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Сгенерировано с помощью нейросети shedevrum
    © Сгенерировано с помощью нейросети shedevrum

В арт-пространстве Краснодара спрячут украшение в одном из 12 антикварных стульев

Арт-пространство «Стена» анонсировало на 19–20 сентября винтажный маркет «12 стульев и не только». Главным аттракционом станет квест по мотивам романа Ильфа и Петрова.

Организаторы решили повторить знаменитую авантюру, но с поправкой: никакой конфискации имущества, только добровольные поиски. В экспозиции будет представлено 12 антикварных стульев, в одном из которых спрятали ювелирное украшение. Какое именно — организаторы держат в секрете, интригуя, что находка «того стоит». Чтобы обнаружить клад, гостям придется внимательно изучить все локации маркета.

Не просто хобби:

Также посетители смогут приобрести:

  • посуду и декор, словно сошедшие с полок бабушкиных буфетов;
  • живопись и графику известных краснодарских художников;
  • подлинные японские кимоно;
  • винтажные и авторские украшения.

Особый колорит событию придадут сами продавцы: все они будут одеты в аутентичные костюмы героев знаменитого романа. По задумке авторов, посетители маркета буквально окажутся внутри сцен из книги.

Винтажный маркет пройдет 19 и 20 сентября в 12:00–19:00 в арт-пространстве «Стена». Подробности можно уточнить у организаторов.

Как писали Юга.ру, 24 октября в музее Краснодара пианист Илья Поляков сыграет со связанными руками.

Афиша Искусство Краснодар отдых Развлечения События

Новости

Охота на бриллианты. В Краснодаре пройдет винтажный маркет в стиле «12 стульев»
Злодеи, помощники и возлюбленные. В Краснодаре пройдет лекция о драконах в славянском фольклоре
В Краснодаре труба котельной рухнула на Восточно-Кругликовскую и перекрыла движение
Ливни, град и ветер до 23 м/с: какая погода ждет Краснодарский край в середине недели
«Вся вонь и химия идут на город». Жители Таганрога пожаловались на смог в воздухе из-за пожара на складе после атаки БПЛА
В Краснодарском крае растет заболеваемость ОРВИ: за неделю выявили более 1,4 тыс. случаев

Лента новостей

«Шулерам нужно, чтобы избиратели остались дома»
14 сентября, 15:37
«Шулерам нужно, чтобы избиратели остались дома»
Кандидат от «Яблока» на Кубани Ахмед Бесленей — о коррупции, «мире любой ценой», выборах в три дня и защите Конституции
В парке «Краснодар» строят новую локацию с каскадным водопадом
Вчера, 12:30
В парке «Краснодар» строят новую локацию с каскадным водопадом
Театр одного Кордобы
Вчера, 09:15
Театр одного Кордобы
Почему позорная симуляция форварда «Краснодара» опаснее осечки с «Акроном»

Реклама на сайте