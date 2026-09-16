Охота на бриллианты. В Краснодаре пройдет винтажный маркет в стиле «12 стульев»
В арт-пространстве Краснодара спрячут украшение в одном из 12 антикварных стульев
Арт-пространство «Стена» анонсировало на 19–20 сентября винтажный маркет «12 стульев и не только». Главным аттракционом станет квест по мотивам романа Ильфа и Петрова.
Организаторы решили повторить знаменитую авантюру, но с поправкой: никакой конфискации имущества, только добровольные поиски. В экспозиции будет представлено 12 антикварных стульев, в одном из которых спрятали ювелирное украшение. Какое именно — организаторы держат в секрете, интригуя, что находка «того стоит». Чтобы обнаружить клад, гостям придется внимательно изучить все локации маркета.
Не просто хобби:
Также посетители смогут приобрести:
- посуду и декор, словно сошедшие с полок бабушкиных буфетов;
- живопись и графику известных краснодарских художников;
- подлинные японские кимоно;
- винтажные и авторские украшения.
Особый колорит событию придадут сами продавцы: все они будут одеты в аутентичные костюмы героев знаменитого романа. По задумке авторов, посетители маркета буквально окажутся внутри сцен из книги.
Винтажный маркет пройдет 19 и 20 сентября в 12:00–19:00 в арт-пространстве «Стена». Подробности можно уточнить у организаторов.
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