Прощальный танец. Как ЧМ-2026 подвел черту под карьерами Месси, Роналду и целого поколения

Лето 2026 года закрыло важную главу в летописи футбола XXI века. Лионель Месси объявил о завершении международной карьеры, а Криштиану Роналду заявил, что мундиаль в Северной Америке стал для него последним. Но ЧМ-2026 был «прощальным танцем» не только для обладателей 13 «Золотых мячей» на двоих — с мировой арены уходит целый взвод легенд последних пятнадцати лет. Спортивный обозреватель Алексей Андронов вспоминает, как на полях США, Канады и Мексики прощалось со своими сборными великое поколение ветеранов. Не раз и не два — и по ходу чемпионата, и после — мне приходилось отвечать на вопросы друзей и приятелей. Что, неужели всё? Казалось, они будут играть вечно, ведь они играли столько, сколько мы смотрим футбол… Увы, как говорилось в одном хорошем советском мультфильме: «Всё на свете имеет свой конец, и только дедушкины валенки вечны». Месси и Роналду появились на международной арене почти одновременно. В 2004-м португалец сыграл на домашнем чемпионате Европы, а год спустя аргентинец привел свою сборную к победе в чемпионате мира U-20. Теперь эта история завершена, и, вероятно, уже только прощальные матчи привлекут по-настоящему большое внимание. Расписывать регалии и достижения этой парочки совершенно нет нужды — внимания им хватало и на чемпионате, где, правда, в куда большей степени историю писал Месси. Оба еще какое-то время поиграют за клубы, но вообразить себе их появление на турнирах сборных уже почти невозможно (хотя Месси и «заканчивал» 10 лет назад, а потом передумал).

Месси празднует забитый мяч, сентябрь 2014 года © Lluís from Sabadell (Barcelona), Espana

Историчность момента в том, что вместе с ними уходит целый взвод игроков, олицетворявших футбол (как минимум для своих стран) в последние лет 15. Лука Модрич все-таки подписал годичный контракт с «Миланом» и поиграет еще. Все успехи Хорватии новой эры — его успехи. Один из самых умных игроков мирового футбола тоже отпускает сборную в свободное плавание. Как и его товарищ Иван Перишич. Говоря о вратарском искусстве последних лет, нельзя не вспомнить Нойера — и для него ЧМ-2026 также становится последним крупным турниром. Вообще, не должно было быть и его, но Нойера в сборную буквально вернули перед самым турниром. Вместе с ним заканчивают еще несколько знаковых голкиперов — мексиканец Очоа, колумбиец Оспина, весьма вероятно — марокканец Буну. Прошедший турнир, конечно, войдет в историю. Я просто не припомню, чтобы такое количество игроков покидало международную сцену одновременно. «Придут честолюбивые дублеры — дай бог им лучше нашего сыграть» — прямо так и просится в завершающий тему клип. Может, и сделает кто? Джеймс (или Хамес — неважно, все понимают, о ком речь) Родригес — буквально визитная карточка колумбийского футбола последних полутора десятков лет. К сожалению, как и в случае с Роналду, на турнире было видно, что время обмануть невозможно, и Родригес уже не тот, что стало одной из причин относительно раннего вылета Колумбии. Нечто подобное можно сказать и о турке Хакане Чалханоглу, бельгийцах Кевине Де Брейне и Ромелу Лукаку, эквадорце Эннере Валенсии. Но где ж еще, спрашивается, им было устраивать Last Dance, как не на родине этого понятия — в Америке? Не всем повезло закончить не то что как Месси, а хотя бы на нейтральной ноте. Легендарный уругвайский вратарь Фернандо Муслера ошибался в каждом матче группового турнира, и его команда стала, пожалуй, главным разочарованием этого первенства. Дошло даже до того, что в последней игре Муслера сам попросил о замене в перерыве. Совершенно точно мы больше не увидим в составе сборной Бразилии Неймара — нападающий, чье попадание даже в заявку удивило многих, выглядел откровенно тяжелым. Он выходил на поле и даже забил с пенальти норвежцам — в том самом матче, где путь Бразилии до финала оборвался. Но это был уже не тот Неймар, и многие издевательски шутили, что на поле его надо было выносить на стуле.

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