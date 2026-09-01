Прощальный танец. Как ЧМ-2026 подвел черту под карьерами Месси, Роналду и целого поколения
Лето 2026 года закрыло важную главу в летописи футбола XXI века. Лионель Месси объявил о завершении международной карьеры, а Криштиану Роналду заявил, что мундиаль в Северной Америке стал для него последним. Но ЧМ-2026 был «прощальным танцем» не только для обладателей 13 «Золотых мячей» на двоих — с мировой арены уходит целый взвод легенд последних пятнадцати лет.
Спортивный обозреватель Алексей Андронов вспоминает, как на полях США, Канады и Мексики прощалось со своими сборными великое поколение ветеранов.
Не раз и не два — и по ходу чемпионата, и после — мне приходилось отвечать на вопросы друзей и приятелей. Что, неужели всё? Казалось, они будут играть вечно, ведь они играли столько, сколько мы смотрим футбол… Увы, как говорилось в одном хорошем советском мультфильме: «Всё на свете имеет свой конец, и только дедушкины валенки вечны».
Месси и Роналду появились на международной арене почти одновременно. В 2004-м португалец сыграл на домашнем чемпионате Европы, а год спустя аргентинец привел свою сборную к победе в чемпионате мира U-20. Теперь эта история завершена, и, вероятно, уже только прощальные матчи привлекут по-настоящему большое внимание.
Расписывать регалии и достижения этой парочки совершенно нет нужды — внимания им хватало и на чемпионате, где, правда, в куда большей степени историю писал Месси. Оба еще какое-то время поиграют за клубы, но вообразить себе их появление на турнирах сборных уже почти невозможно (хотя Месси и «заканчивал» 10 лет назад, а потом передумал).
Историчность момента в том, что вместе с ними уходит целый взвод игроков, олицетворявших футбол (как минимум для своих стран) в последние лет 15.
Лука Модрич все-таки подписал годичный контракт с «Миланом» и поиграет еще. Все успехи Хорватии новой эры — его успехи. Один из самых умных игроков мирового футбола тоже отпускает сборную в свободное плавание. Как и его товарищ Иван Перишич.
Говоря о вратарском искусстве последних лет, нельзя не вспомнить Нойера — и для него ЧМ-2026 также становится последним крупным турниром. Вообще, не должно было быть и его, но Нойера в сборную буквально вернули перед самым турниром. Вместе с ним заканчивают еще несколько знаковых голкиперов — мексиканец Очоа, колумбиец Оспина, весьма вероятно — марокканец Буну.
Прошедший турнир, конечно, войдет в историю. Я просто не припомню, чтобы такое количество игроков покидало международную сцену одновременно. «Придут честолюбивые дублеры — дай бог им лучше нашего сыграть» — прямо так и просится в завершающий тему клип. Может, и сделает кто?
Джеймс (или Хамес — неважно, все понимают, о ком речь) Родригес — буквально визитная карточка колумбийского футбола последних полутора десятков лет. К сожалению, как и в случае с Роналду, на турнире было видно, что время обмануть невозможно, и Родригес уже не тот, что стало одной из причин относительно раннего вылета Колумбии. Нечто подобное можно сказать и о турке Хакане Чалханоглу, бельгийцах Кевине Де Брейне и Ромелу Лукаку, эквадорце Эннере Валенсии. Но где ж еще, спрашивается, им было устраивать Last Dance, как не на родине этого понятия — в Америке?
Не всем повезло закончить не то что как Месси, а хотя бы на нейтральной ноте. Легендарный уругвайский вратарь Фернандо Муслера ошибался в каждом матче группового турнира, и его команда стала, пожалуй, главным разочарованием этого первенства. Дошло даже до того, что в последней игре Муслера сам попросил о замене в перерыве.
Совершенно точно мы больше не увидим в составе сборной Бразилии Неймара — нападающий, чье попадание даже в заявку удивило многих, выглядел откровенно тяжелым. Он выходил на поле и даже забил с пенальти норвежцам — в том самом матче, где путь Бразилии до финала оборвался. Но это был уже не тот Неймар, и многие издевательски шутили, что на поле его надо было выносить на стуле.
«В закрытой банке футбол не развивается»:
Не меньше критики — вероятнее всего, на правах лидера и самого известного игрока своей сборной — получил кореец Сон Хын Мин. Никаких заявлений сам он не делал, но, право же, после показанного (а точнее, не показанного) на турнире — увидеть его в сборной вновь будет удивительно. Из шести ударов в первом матче пять были ужасно неточными, а после этой игры потухла и Корея, и сам игрок «Лос-Анджелеса».
Были на ЧМ-2026 и такие ветераны, которым — даже в случае провала — вряд ли кто-то стал бы предъявлять претензии. Настолько легендарен их статус для футбола этих стран, сборные которых, впрочем, с групповой стадией справились.
Эдин Джеко продолжает играть за «Шальке-04». Можно с уверенностью сказать, что без него даже выход сборной Боснии и Герцеговины на чемпионат мира (уже во второй, кстати, раз) был бы невозможен. Совершенно неважно, как Джеко сыграл в Америке, — его репутация от этого пострадать не могла.
Все эти слова в полной мере относятся и к алжирцу Рияду Марезу. Он, в отличие от многих, о грядущем уходе из сборной объявил еще до турнира. А когда после журналисты спросили Мареза, не передумает ли он завершать международную карьеру, вингер с улыбкой ответил: «Я же не Роналду».
Старые солдаты не знают слов любви, но посильную помощь — может быть, в большей степени в раздевалке, чем на поле — своим командам они оказали. К этой же категории относятся сенегалец Садио Мане и австриец Марко Арнаутович. Последнему даже удалось дважды отличиться. Их сборные вызвали чуть больше разочарования в душах своих фанатов, но самих футболистов никто не критиковал. Зато как следует досталось Патрику Шику — одной из самых молодых звезд, заканчивающих международную карьеру. Впрочем, вот он-то как раз может еще и вернуться…
Как видите, из всех этих «уходящих натур» можно составить целую команду. И довольно приличную. Кто-то скажет: а где защитники?
Николасу Отаменди 38 лет, и карьеру чемпион мира сделал знатную. Раз уходит Месси — пора и ему. Неизвестно, сколько еще продержится Вирджил Ван Дейк — ему 35, но в анамнезе немало травм. Аналогичная проблема у австрийца Давида Алабы, которому уже непросто выдержать хотя бы две трети сезона. Навряд ли долго будет играть за Англию 34-летний Дэн Берн — пожалуй, самый малоизвестный член этой «сборной». Если занудствовать и искать непременно крайних защитников, то есть Рикардо Родригес и Сеад Колашинац. Швейцарцу и боснийцу просто не выдержать еще один четырехлетний цикл, тем более что для их сборных отбор отнюдь не является формальностью даже при 48 участниках чемпионата.
Обновление или, если угодно, возрастная перестройка — естественный процесс в футболе. То, что на турнире играло такое количество ветеранов, объясняется прежде всего развитием фармакологии, позволяющей продлить игроцкий век. Именно это привело к тому, что из международного футбола одновременно уходит целая россыпь звезд. Но умом понятно, а все равно грустно…
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