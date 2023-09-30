В Краснодаре каждый пятый курильщик предпочитает электронные сигареты обычным— SuperJob

Опрос провели с 10 по 26 сентября. По данным исследования, работодатели чаще стали выделять специальные места для никотинозависимых сотрудников. На сегодня только 18% компаний запрещают курить обычные сигареты, а электронные — 24%.

В Краснодаре 22% курящих людей покупают вейпы, а 16% — и те, и другие виды изделий, содержащих никотин.

Электронные испарители у женщин популярны больше, чем у мужчин. Жители до 34 лет предпочитают вейпы, а старше 45 лет — обычные сигареты.



