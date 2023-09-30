В Краснодаре каждый пятый курильщик предпочитает электронные сигареты обычным— SuperJob
Сервис по поиску работы провел опрос среди никотинозависимых краснодарцев на тему курения
Опрос провели с 10 по 26 сентября. По данным исследования, работодатели чаще стали выделять специальные места для никотинозависимых сотрудников. На сегодня только 18% компаний запрещают курить обычные сигареты, а электронные — 24%.
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В Краснодаре 22% курящих людей покупают вейпы, а 16% — и те, и другие виды изделий, содержащих никотин.
Электронные испарители у женщин популярны больше, чем у мужчин. Жители до 34 лет предпочитают вейпы, а старше 45 лет — обычные сигареты.
Минздрав предупреждает, что курение вредит вашему здоровью. В состав сигарет входят не только смола и никотин, но и ядовитые вещества, которые могут спровоцировать множество болезней.
Ранее Юга.ру писали о том, как работает единственный в России краснодарский институт табака. Подробнее о нем читайте здесь.