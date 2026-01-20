Анализ на ВПЧ стал доступен россиянкам по ОМС
Россиянки в возрасте от 21 года до 49 лет могут бесплатно сделать анализ на вирус папилломы человека
20 января агентство ТАСС сообщило, что анализ на ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) стал доступен россиянкам в рамках репродуктивной диспансеризации по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).
Бесплатное исследование могут сделать все женщины в возрасте от 21 года до 49 лет. Если первичный тест покажет положительный результат, то пациентке дополнительно проведут жидкостную онкоцитологию — анализ, который позволяет выявить атипичные клетки в мазке и диагностировать ранние предраковые изменения эпителия и рак шейки матки.
ВПЧ — это группа вирусов, передающаяся половым путем, через контакт с кожей и слизистыми оболочками. Вирус вызывает появление бородавок, папиллом, кондилом, которые могут провоцировать онкологию, в том числе рак шейки матки.
По данным проекта «Если быть точным», рак шейки матки входит в топ-5 самых распространенных онкологических заболеваний. Например, в 2023 году на него пришлось 16 тыс. всех новых случаев рака среди женщин.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 50-80% населения Земли инфицировано ВПЧ, но лишь 5-10% инфицированных имеют клинические проявления заболевания.
Регулярное обследование, скрининг и вакцинация могут помочь предотвратить осложнения, вызванные вирусом.
Также ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщал ТАСС, что в 2027 году вакцину могут включить в национальный календарь прививок.
