Анализ на ВПЧ стал доступен россиянкам по ОМС

Россиянки в возрасте от 21 года до 49 лет могут бесплатно сделать анализ на вирус папилломы человека

Бесплатное исследование могут сделать все женщины в возрасте от 21 года до 49 лет. Если первичный тест покажет положительный результат, то пациентке дополнительно проведут жидкостную онкоцитологию — анализ, который позволяет выявить атипичные клетки в мазке и диагностировать ранние предраковые изменения эпителия и рак шейки матки.

20 января агентство ТАСС сообщило , что анализ на ДНК вируса папилломы человека (ВПЧ) стал доступен россиянкам в рамках репродуктивной диспансеризации по обязательному медицинскому страхованию (ОМС).

ВПЧ — это группа вирусов, передающаяся половым путем, через контакт с кожей и слизистыми оболочками. Вирус вызывает появление бородавок, папиллом, кондилом, которые могут провоцировать онкологию, в том числе рак шейки матки.

По данным проекта «Если быть точным», рак шейки матки входит в топ-5 самых распространенных онкологических заболеваний. Например, в 2023 году на него пришлось 16 тыс. всех новых случаев рака среди женщин.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 50-80% населения Земли инфицировано ВПЧ, но лишь 5-10% инфицированных имеют клинические проявления заболевания.

Регулярное обследование, скрининг и вакцинация могут помочь предотвратить осложнения, вызванные вирусом.

Также ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщал ТАСС, что в 2027 году вакцину могут включить в национальный календарь прививок.