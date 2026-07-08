В центре Краснодара закроют на ремонт трамвайный переезд. Как изменится движение?
В Краснодаре на десять дней изменят схему движения на пересечении улиц Мира и Коммунаров из-за ремонта трамвайного переезда
Телеграм-канал «Дептранс Краснодара» сообщил, что 10 июля в Краснодаре начнется ремонт трамвайного переезда на пересечении улиц Мира и Коммунаров. Из-за дорожных работ временно изменится схема движения транспорта.
Трамвай до Московской не поедет:
Ремонт будут проводить в ночное время. Он займет десять дней и пройдет в два этапа:
- С вечера 10 до 15 июля — перекроют полосу со стороны улицы Орджоникидзе, ведущую в центр города. Движение в направлении автовокзала и железнодорожного вокзала на этом участке сделают реверсивным.
- С 15 по 20 июля — рабочие переместятся на квартал между улицами Мира и Комсомольской. На этом отрезке также введут реверсивное движение.
Автомобилистам рекомендуют объезжать ремонтируемый участок по улицам Орджоникидзе и Комсомольской и заранее планировать свой маршрут.
Об изменениях трамвайных маршрутов № 2 и № 4 в дептрансе не сообщали.
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