Нейросеть и жители юга России составили гастрономический путеводитель и выбрали лучшие рестораны Краснодара, Сочи и Ростова

В Сочи презентовали путеводитель Ultima Guide. В него вошли 49 ресторанов и два бара юга России

Из Краснодара в гид вошел бар «Детектив, где вы?», а также 11 ресторанов:

В 2026 году в гид впервые вошли заведения из Краснодара, Ростова-на-Дону, Новороссийска и Геленджика. Также в список добавили новые места из Сочи. Всего в южный путеводитель включили 49 ресторанов и два бара.

7 июля «Яндекс Еда» презентовала в Сочи гастрономический путеводитель Ultima Guide по югу России. Об этом Юга.ру сообщила пресс-служба сервиса.

В сочинский гид вошли 20 заведений, 10 из которых — впервые. Среди них рестораны «Кашалот», «Птицы захмелели», «Феттуччине», «Альпинисты», «Хмели-Сунели» и другие.

В ростовский путеводитель вошел бар O.W. Grant, а также рестораны «Казак», «Гаврош», «Корова», «Лариса жарит», «Раки и гады» и другие.

Помимо этого, в южный гид включили два ресторана при винодельнях — «Шато де Талю» в Геленджике и «Винотеррию» под Новороссийском.

Также Ultima Guide назвал рестораны года. Ими стали Red Fox в Сочи, Leo Wine & Kitchen в Ростове-на-Дону и Ryotei в Краснодаре. Краснодарский ресторан также отметили за лучшую карту напитков.

Ultima Guide создавали с помощью нейросети, экспертов и пользователей. Сначала искусственный интеллект проанализировал 6976 заведений юга России по отзывам, посещаемости и рейтингам, после чего сформировал лонг-лист из 878 мест.



Затем свой выбор сделали более 14 тыс. пользователей сервисов «Яндекса» и 44 эксперта — рестораторы, шеф-повара и гастрокритики.



Отметим, что гид также представлен в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, городах Золотого кольца России, Красноярске и Казани. Посмотреть путеводитель можно по ссылке.