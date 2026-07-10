Нейросеть и жители юга России составили гастрономический путеводитель и выбрали лучшие рестораны Краснодара, Сочи и Ростова

Краснодарский край, Ростовская область

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  • © Фото предоставлено пресс-службой сервиса «Яндекс Еда»
    © Фото предоставлено пресс-службой сервиса «Яндекс Еда»

В Сочи презентовали путеводитель Ultima Guide. В него вошли 49 ресторанов и два бара юга России

7 июля «Яндекс Еда» презентовала в Сочи гастрономический путеводитель Ultima Guide по югу России. Об этом Юга.ру сообщила пресс-служба сервиса.

В 2026 году в гид впервые вошли заведения из Краснодара, Ростова-на-Дону, Новороссийска и Геленджика. Также в список добавили новые места из Сочи. Всего в южный путеводитель включили 49 ресторанов и два бара.

Из Краснодара в гид вошел бар «Детектив, где вы?», а также 11 ресторанов:

  • «Архитектор»;
  • «Катенька-Катюша»;
  • Cafe Krasnodar;
  • «Нахлебник»;
  • «Птичка-невеличка»;
  • «Родина южной кухни»;
  • «Скотина»;
  • «Теплые страны»;
  • Ryotei;
  • YiaYia;
  • «Томми Lee».

«Южанин», «Сгущенка» и «Хмельной Повар»:

В сочинский гид вошли 20 заведений, 10 из которых — впервые. Среди них рестораны «Кашалот», «Птицы захмелели», «Феттуччине», «Альпинисты», «Хмели-Сунели» и другие.

В ростовский путеводитель вошел бар O.W. Grant, а также рестораны «Казак», «Гаврош», «Корова», «Лариса жарит», «Раки и гады» и другие.

Помимо этого, в южный гид включили два ресторана при винодельнях — «Шато де Талю» в Геленджике и «Винотеррию» под Новороссийском.

Также Ultima Guide назвал рестораны года. Ими стали Red Fox в Сочи, Leo Wine & Kitchen в Ростове-на-Дону и Ryotei в Краснодаре. Краснодарский ресторан также отметили за лучшую карту напитков.

Ultima Guide создавали с помощью нейросети, экспертов и пользователей. Сначала искусственный интеллект проанализировал 6976 заведений юга России по отзывам, посещаемости и рейтингам, после чего сформировал лонг-лист из 878 мест.

Затем свой выбор сделали более 14 тыс. пользователей сервисов «Яндекса» и 44 эксперта — рестораторы, шеф-повара и гастрокритики.

Отметим, что гид также представлен в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, городах Золотого кольца России, Красноярске и Казани. Посмотреть путеводитель можно по ссылке.

Как писали Юга.ру, в июне Краснодар вошел в топ-3 городов по количеству кофеен.

Геленджик Еда Заведения Краснодар Новороссийск Общепит Рейтинги Ростов-на-Дону Сочи Яндекс

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