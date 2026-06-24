Госдума отклонила предложение депутатов запросить в Роскомнадзоре и Минцифры информацию об эффективности блокировки Telegram

Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Госдума отказалась направлять в Минцифры запрос о блокировке Telegram

23 июня «Коммерсантъ» сообщил, что Государственная дума отклонила протокольное поручение депутатов от фракции КПРФ. Коммунисты предлагали запросить в Роскомнадзоре и Минцифры информацию об «эффективности и целесообразности» блокировки Telegram.

Как пояснил депутат Сергей Обухов, парламентарии хотели получить официальные данные именно о целесообразности ограничений. Поводом для обращения стало письмо основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева.

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Однако глава думского комитета по информационной политике Сергей Боярский («Единая Россия») раскритиковал инициативу. Он заявил, что коммунисты занимаются популизмом, и напомнил: любые ограничения для цифровых платформ вводятся только в ответ на нарушение российского законодательства, которое принимают сами депутаты.

В итоге предложение КПРФ поддержали лишь 73 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов. Остальные депутаты либо проголосовали против, либо воздержались. Таким образом, инициатива не прошла.

Юга.ру обратились за комментарием к краснодарскому депутату от КПРФ Александру Сафронову.

«Остальные партии лишний раз показали свое лицо. Их желание свободного интернета, защита прав граждан — все на словах. Когда доходит дело до реальности, выясняется, что, кроме КПРФ, мало кто готов по-серьезному спрашивать с властей за то, что они делают. Те же самые «Новые люди» на словах чуть ли не на каждом углу говорят о том, что нужно дать свободу предпринимателям. И при этом голосуют за изменения в Налоговый кодекс, который обирает бизнесменов, особенно малых, как липку», — заявил Сафронов.

Он считает, что регуляторы должны отчитаться, почему замедляют Telegram.

«Пусть чиновники правительства придут и отчитаются в Думу, что они делают и зачем. Пусть расскажут про законодательные основания и цели этого замедления. Ведь дронам это не мешает. Я, как гражданин Российской Федерации, никому из друзей днем часами дозвониться не могу. Не говоря уже об отсутствии интернета как такового. И логично, что этот момент должен быть как-то урегулирован», — добавил Сафронов.

Напомним, первые блокировки Telegram в России начались в августе 2025 года — Роскомнадзор ограничил голосовые звонки в мессенджере. Тогда в ведомстве заявили, что сервис используют для обмана и вымогательства денег, а также вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность.

В октябре регулятор сообщил о «частичных ограничениях» приложения для противодействия преступникам. 17 марта «Коммерсантъ» заявил, что мессенджер Telegram заблокирован на 80% на территории России.

Как писали Юга.ру, в конце марта в Краснодаре депутат Александр Сафронов проиграл суд, где оспаривал запрет мэрией ранее согласованного ею митинга за Telegram. Администрация ссылалась на регулярную беспилотную опасность.

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