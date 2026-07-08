Очереди как за колбасой. Почему бензиновый кризис возвращает нас в поздний СССР

Активистка Яна Антонова рассуждает о дефиците бензина на Кубани и уроках позднего СССР. В текущем месяце Россия столкнулась с дефицитом бензина, вызванным атаками украинских беспилотников на наши НПЗ. На Кубани ситуация усугубляется курортным сезоном, приездом отдыхающих и наплывом машин с крымскими номерами, хозяева которых на заправках заливают бензин в канистры. В нынешнем веке успело вырасти поколение россиян, привыкшее, что бензин доступен всегда и для всех. Такого, очевидно, больше не будет. Наша жизнь изменится. Кто-то пересядет на общественный транспорт, кто-то потеряет работу, кто-то переедет из Краснодара обратно в Сибирь, так как там бензин будет доступнее, а жизнь — спокойнее и лучше. Но сегодня я хочу поговорить не о будущем, которое нас ждет, а о прошлом, о конце 1980-х годов, когда понятие «дефицит» было привычной частью жизни каждого советского человека. Мы все были советскими людьми. Наша страна называлась Советский Союз. В те дни конфликта между Россией и Украиной — РСФСР и УССР — не было. Граждане СССР гордились миром и братством между народами и укрепляли их.

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Альтернатива дефицитному бензину: В Краснодарском крае появились очереди на установку газового оборудования

Однако у Советского Союза было немало проблем. В середине восьмидесятых на мировых рынках упала стоимость барреля нефти. СССР продавал нефть и на вырученную валюту закупал товары для народного потребления — даже пшеницу, так как сельское хозяйство в СССР было убыточным и не могло прокормить собственное население. И вот цены на нефть упали, поступление нефтедолларов уменьшилось. Население СССР почувствовало это по снижению доступности товаров, прежде всего импортной одежды и обуви. Хорошая качественная одежда и обувь были в те времена дефицитным товаром. Жители Краснодара, чтобы одеться, ездили в Москву и Ленинград. Но даже там за дефицитным товаром, например за импортными бюстгальтерами или капроновыми колготками, в магазинах стояли огромные очереди. Дефицитом были зеленый горошек и сгущенное молоко. И за ними стояли очереди, как сейчас за бензином. Чтобы купить сырокопченую колбасу, жители Подмосковья ездили в Москву на электричках. В подмосковных электричках стоял запах колбасы. Чтобы купить в Краснодаре мясо, очередь нужно было занимать накануне вечером, а потом подходить к универмагу к шести утра. Все новое — это хорошо забытое старое. Вот и сейчас многие жители Юбилейного стоят в очереди на заправку «Лукойла» с часа ночи. Постепенно из-за недальновидной политики советского руководства, которое просто не разбиралось в вопросах экономики, дефицитным становилось все большее число товаров. Например, в конце восьмидесятых дефицитом было мыло. Его продавали по талонам. Отдельная история — антиалкогольная кампания, начатая Михаилом Горбачевым. Она привела к дефициту сахара, который использовали самогонщики, одеколонов и других спиртосодержащих жидкостей. Сахар в Советском Союзе тоже продавался по талонам. После подписания Михаилом Горбачевым «сухого закона» в СССР быстро сформировался черный рынок алкоголя и образовалась алкогольная мафия, которая его контролировала. Сейчас мы наблюдаем этот же процесс в отношении бензина. В случае возникновения дефицита какого-либо товара моментально появляются те, кто извлекает из дефицита выгоду. Таковы законы экономики. Не знаю, будет ли Вениамин Кондратьев вводить талоны на бензин в Краснодарском крае. Но вот Орловская область уже пошла по подобному пути. С 4 июля на 57 АЗС «Роснефти» и «Газпрома» в регионе автомобили будут заправлять по графику — в зависимости от первой цифры номера. Суббота — номера 0 и 1, воскресенье — 2 и 3, понедельник — 4 и 5, дальше — по порядку до 9. Губернатора Орловской области можно понять. В условиях дефицита какого-либо товара введение талонов на него — это единственный способ поддержать социальную справедливость. Но давайте снова вернемся из дня сегодняшнего в конец 1980-х. Бензин тогда тоже был в дефиците. АЗС были только в районных станицах, а автомобили были далеко не у всех. По краю люди ездили на автобусах.

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