Очереди как за колбасой. Почему бензиновый кризис возвращает нас в поздний СССР
Активистка Яна Антонова рассуждает о дефиците бензина на Кубани и уроках позднего СССР.
В текущем месяце Россия столкнулась с дефицитом бензина, вызванным атаками украинских беспилотников на наши НПЗ.
На Кубани ситуация усугубляется курортным сезоном, приездом отдыхающих и наплывом машин с крымскими номерами, хозяева которых на заправках заливают бензин в канистры.
В нынешнем веке успело вырасти поколение россиян, привыкшее, что бензин доступен всегда и для всех. Такого, очевидно, больше не будет. Наша жизнь изменится. Кто-то пересядет на общественный транспорт, кто-то потеряет работу, кто-то переедет из Краснодара обратно в Сибирь, так как там бензин будет доступнее, а жизнь — спокойнее и лучше.
Но сегодня я хочу поговорить не о будущем, которое нас ждет, а о прошлом, о конце 1980-х годов, когда понятие «дефицит» было привычной частью жизни каждого советского человека.
Мы все были советскими людьми. Наша страна называлась Советский Союз.
В те дни конфликта между Россией и Украиной — РСФСР и УССР — не было. Граждане СССР гордились миром и братством между народами и укрепляли их.
Альтернатива дефицитному бензину:
Однако у Советского Союза было немало проблем. В середине восьмидесятых на мировых рынках упала стоимость барреля нефти. СССР продавал нефть и на вырученную валюту закупал товары для народного потребления — даже пшеницу, так как сельское хозяйство в СССР было убыточным и не могло прокормить собственное население. И вот цены на нефть упали, поступление нефтедолларов уменьшилось.
Население СССР почувствовало это по снижению доступности товаров, прежде всего импортной одежды и обуви. Хорошая качественная одежда и обувь были в те времена дефицитным товаром. Жители Краснодара, чтобы одеться, ездили в Москву и Ленинград. Но даже там за дефицитным товаром, например за импортными бюстгальтерами или капроновыми колготками, в магазинах стояли огромные очереди.
Дефицитом были зеленый горошек и сгущенное молоко. И за ними стояли очереди, как сейчас за бензином.
Чтобы купить сырокопченую колбасу, жители Подмосковья ездили в Москву на электричках. В подмосковных электричках стоял запах колбасы.
Чтобы купить в Краснодаре мясо, очередь нужно было занимать накануне вечером, а потом подходить к универмагу к шести утра.
Все новое — это хорошо забытое старое. Вот и сейчас многие жители Юбилейного стоят в очереди на заправку «Лукойла» с часа ночи.
Постепенно из-за недальновидной политики советского руководства, которое просто не разбиралось в вопросах экономики, дефицитным становилось все большее число товаров. Например, в конце восьмидесятых дефицитом было мыло. Его продавали по талонам.
Отдельная история — антиалкогольная кампания, начатая Михаилом Горбачевым. Она привела к дефициту сахара, который использовали самогонщики, одеколонов и других спиртосодержащих жидкостей. Сахар в Советском Союзе тоже продавался по талонам. После подписания Михаилом Горбачевым «сухого закона» в СССР быстро сформировался черный рынок алкоголя и образовалась алкогольная мафия, которая его контролировала.
Сейчас мы наблюдаем этот же процесс в отношении бензина. В случае возникновения дефицита какого-либо товара моментально появляются те, кто извлекает из дефицита выгоду. Таковы законы экономики.
Не знаю, будет ли Вениамин Кондратьев вводить талоны на бензин в Краснодарском крае. Но вот Орловская область уже пошла по подобному пути. С 4 июля на 57 АЗС «Роснефти» и «Газпрома» в регионе автомобили будут заправлять по графику — в зависимости от первой цифры номера. Суббота — номера 0 и 1, воскресенье — 2 и 3, понедельник — 4 и 5, дальше — по порядку до 9.
Губернатора Орловской области можно понять. В условиях дефицита какого-либо товара введение талонов на него — это единственный способ поддержать социальную справедливость.
Но давайте снова вернемся из дня сегодняшнего в конец 1980-х.
Бензин тогда тоже был в дефиците. АЗС были только в районных станицах, а автомобили были далеко не у всех. По краю люди ездили на автобусах.
Ждать до 8 часов:
Бензин, как и другие дефицитные товары, тогда можно было купить по блату, если у вас среди родственников или друзей был кто-то из руководства города или края. Руководящие работники обеспечивались дефицитными товарами в первую очередь. Начальники разного уровня ежемесячно получали так называемый продуктовый паек, в который входили дефицитные продукты. Остальному населению работники торговли продавали дефицитные товары с собственной наценкой из-под прилавка. И это еще если повезет. Достать дефицитный товар было очень сложно. Мужчина мог подарить своей любимой на 8 Марта дефицитную копченую рыбу или колбасу. Думаю, сейчас краснодарки, у которых есть автомобиль, не отказались бы получить в подарок канистру бензина.
Большой проблемой для экономики СССР стала затянувшаяся на десять лет Афганская война. Военные конфликты — вообще очень дорогое дело. Они огромной нагрузкой ложатся на бюджеты стран, которые их ведут. Когда в феврале 1989 года Михаил Горбачев вывел войска из Афганистана, вся страна вздохнула с облегчением. Люди надеялись, что положение в экономике с окончанием военного конфликта станет лучше, товары — доступнее, а жизнь — легче. Но этого не произошло. Советская экономика и сам Советский Союз уже были обречены.
Кому-то, может быть, покажется странным обсуждение сегодня дефицита колбасы, мыла и сахара. Уж от этого-то мы, кажется, точно застрахованы.
Но кто мог предугадать еще год назад ту ситуацию, которая сложилась с доступностью бензина сегодня?
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