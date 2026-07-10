Минюст РФ признал политика Бориса Надеждина иностранным агентом. Ранее он выступал с критикой СВО

Вся Россия

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  • © Фото из архива Бориса Надеждина
    © Фото из архива Бориса Надеждина

Минюст внес в реестр иноагентов бывшего кандидата в президенты и депутата Госдумы Бориса Надеждина. Также в список попал «Штаб кандидатов», связанный с политиком

10 июля Минюст России внес политика Бориса Надеждина в реестр иностранных агентов.

По данным министерства, он принимал участие в создании и распространении материалов иностранных агентов и организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ.

Помимо этого, Надеждина обвинили в распространении недостоверной информации о деятельности российских властей, проводимой ими политике и избирательной системе, а также в призывах к участию в несогласованных митингах и пикетах.

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Кроме того, в реестр иностранных агентов внесли объединение «Штаб кандидатов», созданное Дмитрием Кисиевым и связанное с Надеждиным. Это независимый избирательный штаб, который помогает кандидатам становиться депутатами.

Борис Надеждин — российский политик, работал в правительстве РФ в конце 1990-х годов, был помощником Сергея Кириенко, нынешнего первого замруководителя администрации президента. Бывший депутат Госдумы (1999-2003), один из основателей партии «Союз правых сил». В марте 2020 года подписал обращение к гражданам России против принятия поправок к Конституции РФ.

В конце 2023 года Надеждин выдвинул свою кандидатуру на пост президента РФ. Его предвыборная кампания получила значительный общественный резонанс, особенно в период сбора подписей. Многие граждане, разделяющие критическое отношение к текущей политике и СВО, видели в Надеждине возможность выразить свой протест и поддержали кандидата.

Избирком не допустил Бориса Надеждина до выборов, сославшись на недочеты при проверке собранных подписей.

В декабре 2025 года в Краснодаре прошла встреча с политиком. Она состоялась в лектории общественной организации «Правовая Россия», занимающейся защитой прав граждан и реализующей образовательные проекты для повышения политической грамотности.

Как писали Юга.ру, бывший краснодарский правозащитник Михаил Беньяш* теперь работает сантехником в Литве. Ранее его лишили адвокатского статуса и признали иноагентом. 

* — Михаил Беньяш включен Минюстом РФ в список иноагентов.

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Минюст РФ признал политика Бориса Надеждина иностранным агентом. Ранее он выступал с критикой СВО
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