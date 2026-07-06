«Вышло неэффективно». Дагестанский чиновник призвал признать провал блокировок соцсетей

Лугуев выделил пять ключевых причин, почему считает запретительные меры провальными. Он отметил, что, несмотря на все ограничения, огромное число россиян продолжают пользоваться запрещенными платформами. Какими именно, чиновник не уточнил. По его словам, государство добровольно лишает себя возможности вести диалог с этой многомиллионной аудиторией, которая от запретов никуда не исчезла, а просто ушла в другую информационную среду.

5 июля врио заместителя руководителя администрации главы и правительства Дагестана Марат Лугуев заявил о неэффективности политики блокировок социальных сетей в России. Свою позицию чиновник изложил в своем телеграм-канале.

Особое внимание Лугуев уделил последствиям блокировок для самого государства. Он указал, что образовавшийся информационный вакуум моментально заполняют другие игроки, а вокруг VPN-сервисов расцвел настоящий бизнес. При этом государству приходится постоянно наращивать технические и финансовые ресурсы, чтобы поддерживать хоть какую-то эффективность ограничений.

Чиновник обратил внимание, что противники России вещают в запрещенных сетях, собирая миллионы просмотров и тысячи репостов.

«Мы отвечаем где? В «Максе»? Для кого? Для других чиновников? С репостом от кого? От пресс-службы районной администрации? Надо признать «Да ребят, вышло неэффективно» и срочно перестраиваться», — подытожил Лугуев.