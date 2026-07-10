Российские власти признали, что топливный кризис связан с ударами по НПЗ

При этом Новак подчеркнул, что власти принимают все возможные меры для усиления защиты НПЗ, чтобы минимизировать риски повторных ударов и остановок производства.

10 июля ТАСС опубликовало основные тезисы из беседы журналистов издания с вице-премьером РФ Александром Новаком. Чиновник признал, что дефицит топлива на внутреннем рынке напрямую связан с атаками на нефтеперерабатывающие заводы. Часть мощностей временно выведена из строя из-за прилетов, что и создало дисбаланс между спросом и предложением.

Вице-премьер обратил внимание на действия недобросовестных участников рынка. По его словам, некоторые перекупщики используют сложившуюся ситуацию для дополнительного заработка, искусственно повышая цены. Он заявил, что Федеральная антимонопольная служба должна усилить контроль за ценообразованием и пресекать спекулятивные схемы.

Новак подтвердил, что в стране действует запрет на экспорт бензина и дизеля. Мера направлена на насыщение внутреннего рынка. Кроме того, власти намерены обеспечить дополнительный объем завоза топлива в регионы.

Напомним, БПЛА регулярно атакуют НПЗ Краснодарского края. 16 апреля загорелась нефтебаза в Туапсе — пламя было видно из разных частей города.

23 мая в Новороссийске фрагменты дронов упали на территорию топливного терминала. В этом же портовом городе крупные пожары фиксировали в ночь на 2 марта и в ночь на 6 апреля.

2 июня загорелся Ильский нефтеперерабатывающей завод, 6 июня — «Полтавская нефтебаза» в Усть-Лабинском районе, 25 июня — НПЗ в Красноармейском районе, 28 июня — нефтехранилище в Славянске-на-Кубани.

7 июля Reuters со ссылкой на два источника в отрасли сообщил, что Омский нефтеперерабатывающий завод приостановил работу после ударов беспилотников. Это крупнейший по объемам переработки нефти завод в России.