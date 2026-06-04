Apple удалила «Макс» из App Store. На iPhone больше не приходят уведомления о звонках и сообщениях

Приложение национального мессенджера исчезло из магазина Apple — скачать его на iPhone больше нельзя

Вечером 3 июня пресс-служба VK заявила, что мессенджер «Макс» (бывший MAX) больше недоступен в App Store — ни через поиск, ни по прямой ссылке с официального сайта.

Компания Apple причину удаления не прокомментировала. Никаких предварительных уведомлений или предупреждений разработчикам не поступало — приложение просто исчезло из каталога. VK направила в Apple запрос о предоставлении разъяснений.

В VK заверили, что уже установленные версии «Макса» на iPhone продолжают работать в штатном режиме. Однако скачать приложение новым пользователям или тем, кто ранее его удалил, через App Store сейчас невозможно. В компании напомнили, что мессенджер по-прежнему доступен в RuStore, Google Play, Huawei AppGallery, Samsung Store, Xiaomi Store, Vivo Store и на официальном сайте.

Утром 4 июня пресс-служба «Макса» предупредила, что пользователи смартфонов Apple также не смогут получать уведомления. Это типичное следствие удаления приложения из App Store, поскольку система пуш-уведомлений iOS привязана к сертификатам разработчика в экосистеме Apple.

«В связи с исключением МАХ из App Store уведомления о новых сообщениях и звонках не будут приходить на ваш смартфон. При этом сами сообщения будут доставляться, и все функции МАХ останутся доступными», — говорится в сообщении пресс-службы «Макса».

Конкретная причина удаления на данный момент неизвестна, однако наблюдатели обращают внимание на несколько обстоятельств. В конце апреля 2026 года глобальный сервис безопасности Cloudflare пометил домены max.ru и web.max.ru как «шпионское ПО» (spyware). Позже, 1 мая, метку сняли, но инцидент получил широкий резонанс. Кроме того, независимые исследователи обнаружили в приложении 213 уязвимостей, которые, по их данным, позволяли получить доступ к чужим фотографиям и сообщениям.

Напомним, что удаление «Макса» особенно чувствительно с учетом его статуса: с сентября 2025 года мессенджер входит в перечень приложений, обязательных для предустановки на все смартфоны, продаваемые в России. Платформа Max была запущена VK в марте 2025 года, а 24 июня того же года президент подписал закон о создании национального мессенджера. В апреле 2026 года приложение переименовали из Max в «Макс».