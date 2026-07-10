Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба стал лучшим игроком сезона РПЛ второй раз подряд
Игрока ФК «Краснодар» Джона Кордобу признали лучшим игроком сезона-2025/26. Награды получили еще два представителя «быков»
9 июля пресс-служба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) подвела итоги ежегодной премии «Герои РПЛ» по итогам сезона-2025/26.
Лучшим игроком сезона признали нападающего ФК «Краснодар» Джона Кордобу. Он получил эту награду второй раз подряд — ранее футболист был признан лучшим игроком сезона-2024/25. Кроме того, Кордобу назвали лучшим нападающим сезона.
Джон Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. В сезоне-2025/26 он стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 17 голов в 28 матчах.
«Очень большая потеря»:
Помимо Кордобы, награды получили и другие представители «Краснодара». Лучшим вратарем сезона признали Станислава Агкацева, а лучшим полузащитником — капитана команды Эдуарда Сперцяна.
Также лауреатами премии стали:
- Игорь Дивеев (ЦСКА) — лучший защитник сезона;
- Сергей Семак («Зенит») — лучший тренер сезона;
- Дмитрий Воробьев («Локомотив») — автор лучшего гола сезона;
- Данил Круговой (ЦСКА) — автор лучшей голевой передачи сезона;
- Алексей Батраков («Локомотив») — лучший молодой игрок сезона.
Как писали Юга.ру, 14, 15 и 19 июля в парке «Краснодар» бесплатно покажут трансляции матчей ЧМ-2026.