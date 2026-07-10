Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба стал лучшим игроком сезона РПЛ второй раз подряд

9 июля пресс-служба Российской Премьер-Лиги (РПЛ) подвела итоги ежегодной премии «Герои РПЛ» по итогам сезона-2025/26.

Лучшим игроком сезона признали нападающего ФК «Краснодар» Джона Кордобу. Он получил эту награду второй раз подряд — ранее футболист был признан лучшим игроком сезона-2024/25. Кроме того, Кордобу назвали лучшим нападающим сезона.

Джон Кордоба выступает за «Краснодар» с 2021 года. В сезоне-2025/26 он стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 17 голов в 28 матчах.