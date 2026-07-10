Власти Дона ввели лимиты на продажу бензина и дизеля на АЗС

Ростовская область

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  • © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    © Фото Антона Быкова, Юга.ру

В Ростовской области ограничили объем отпуска топлива на автозаправочных станциях

10 июля пресс-служба администрации Ростовской области сообщила, что в регионе ограничили продажу горючего в одни руки из-за ремонта ряда российских НПЗ и «сложной логистической ситуации». С помощью лимитов чиновники рассчитывают снизить спрос и гарантировать бесперебойную работу социально значимых отраслей области.

Какие лимиты установили для водителей:

  • бензин — не более 30 литров на одну легковую машину;
  • дизельное топливо (ДТ) — не более 60 литров для легковых авто, до 200 литров для грузовиков и спецтехники и до 300 литров для автобусов на межрегиональных маршрутах.

Как выглядит топливный кризис в нескольких регионах юга России:

Топливо продолжат отпускать без ограничений для транспорта экстренных и оперативных служб, сферы ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, предприятий РЖД, а также для городских и пригородных пассажирских автобусов.

В Министерстве промышленности и энергетики региона заявили, что запасы горючего в Ростовской области есть, а поставки с других заводов страны продолжаются. Власти просят жителей Дона «не создавать искусственный дефицит» и заправляться по необходимости.

Как писали Юга.ру, 10 июля российские власти признали, что топливный кризис связан с ударами по НПЗ.

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