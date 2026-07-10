Власти Дона ввели лимиты на продажу бензина и дизеля на АЗС

10 июля пресс-служба администрации Ростовской области сообщила , что в регионе ограничили продажу горючего в одни руки из-за ремонта ряда российских НПЗ и «сложной логистической ситуации». С помощью лимитов чиновники рассчитывают снизить спрос и гарантировать бесперебойную работу социально значимых отраслей области.

Топливо продолжат отпускать без ограничений для транспорта экстренных и оперативных служб, сферы ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, предприятий РЖД, а также для городских и пригородных пассажирских автобусов.

В Министерстве промышленности и энергетики региона заявили, что запасы горючего в Ростовской области есть, а поставки с других заводов страны продолжаются. Власти просят жителей Дона «не создавать искусственный дефицит» и заправляться по необходимости.