Власти Дона ввели лимиты на продажу бензина и дизеля на АЗС
В Ростовской области ограничили объем отпуска топлива на автозаправочных станциях
10 июля пресс-служба администрации Ростовской области сообщила, что в регионе ограничили продажу горючего в одни руки из-за ремонта ряда российских НПЗ и «сложной логистической ситуации». С помощью лимитов чиновники рассчитывают снизить спрос и гарантировать бесперебойную работу социально значимых отраслей области.
Какие лимиты установили для водителей:
- бензин — не более 30 литров на одну легковую машину;
- дизельное топливо (ДТ) — не более 60 литров для легковых авто, до 200 литров для грузовиков и спецтехники и до 300 литров для автобусов на межрегиональных маршрутах.
Как выглядит топливный кризис в нескольких регионах юга России:
Топливо продолжат отпускать без ограничений для транспорта экстренных и оперативных служб, сферы ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, предприятий РЖД, а также для городских и пригородных пассажирских автобусов.
В Министерстве промышленности и энергетики региона заявили, что запасы горючего в Ростовской области есть, а поставки с других заводов страны продолжаются. Власти просят жителей Дона «не создавать искусственный дефицит» и заправляться по необходимости.
Как писали Юга.ру, 10 июля российские власти признали, что топливный кризис связан с ударами по НПЗ.
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