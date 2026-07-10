Ливни в субботу и солнце в воскресенье: какая погода будет в Краснодарском крае в выходные?

Синоптики рассказали о погоде в Краснодарском крае 11–12 июля. В регионе действует штормовое предупреждение

Краснодарский ЦГМС сообщил , что Кубань в субботу, 11 июля, накроет непогода. В регионе прогнозируют ливень с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20–23 м/с. В крае действует штормовое предупреждение. В воскресенье, 12 июля, без осадков.

Ночи в крае будут прохладными — 15–20 °C, а днем потеплеет до 25–30 °C. В горах температура воздуха ночью составит 10–15 °C, днем — 13–18 °C. На Черноморском побережье ночью — 17–22 °C, днем воздух прогреется до 25–30 °C.

В Краснодаре в субботу, 11 июля, тоже прогнозируют ливень с грозой. В воскресенье, 12 июля, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью — 18–20 °C, днем столбик термометра поднимется до 31 °C.

По данным пресс-службы мэрии Сочи, в субботу на курорте ожидается усиление волнения моря, высота волн может достигать 0,7–1,2 метра. Температура воздуха ночью составит 18–23 °C, днем — 23–29 °C.