Спокойствие как суперсила. Как воспитанник «Краснодара» Сафонов идет ко второй победе в Лиге чемпионов

Не «Краснодаром» единым, как говорится. Хотя уйти от темы «быков», повествуя о Сафонове, будет непросто. Тем более что недавно на сайте французской Лиги 1 появилась короткометражка про Матвея, в которой он в том числе вспоминает шахматные баталии с владельцем клуба Сергеем Галицким — в то время юный голкипер занимался в клубной академии.

Поворотный момент все помнят. Не самый престижный, можно даже сказать, полуофициальный турнир под названием «Межконтинентальный Кубок». И четыре пенальти, отбитых в финальном матче против «Фламенго». Из четырех пробитых. В той серии Сафонов получил травму, но, вернувшись, сразу встал в основу, и первый матч с января пропустил только что — перед битвой с «Баварией» ему дали отдохнуть против «Лорьяна».

При этом в первой части сезона Сафонов не был основным: хоть Шевалье, очевидно, и уступает Доннарумме в классе именно вратарском, но, во-первых, не обладает столь скверным характером, во-вторых, это все-таки игрок сборной Франции, и парижский клуб чувствует некоторую ответственность за подготовку кадров для нее.

Матвей и тут сохранял спокойствие, ни на кого и ни на что не обращал внимания. Жена Забарного фонтанировала сомнительными мемами в соцсетях, но (я узнавал это специально) шейх и тренер сразу завели разговор в сугубо профессиональное русло. Ни один игрок не может быть и не будет выше клуба. Никто не заставляет ходить в обнимку, но работа — это футбол. И только.

Забегая вперед: я хотел бы сразу отметить спокойствие Сафонова. Его не особенно смущал статус бэкапа [резервного игрока, готового заменить основного футболиста. — Прим. Юга.ру] при Доннарумме: 17 матчей во всех турнирах — вполне приличный результат. Он не дернулся, когда пришел Шевалье. Каждые полгода слухи отправляли Сафонова по арендам — от родного «Краснодара» вплоть до турецких и португальских клубов. Наконец, летом 2025-го в Париже объявился украинец Илья Забарный. Думается, ни один трансфер последнего времени не сопровождался такими медийными истериками. Якобы Забарный поставил условие продать Сафонова. Ха-ха, я бы посмотрел на того, кто будет ставить условия Луису Энрике и владельцу ПСЖ Нассеру Аль-Хелаифи.

История Сафонова в парижском клубе, с одной стороны, похожа на сказку, с другой — является примером стойкости и спортивного упрямства. Когда «Пари Сен-Жермен» покупал россиянина за 20 млн евро, многие недоумевали, каковы резоны, ведь в команде был непререкаемый авторитет Джанлуиджи Доннарумма. Сейчас, по прошествии времени, уже понятно, что руководство клуба что-то знало или уже понимало, что контракт с итальянцем продлевать не будет, и заранее подписало вратаря на перспективу. В первом сезоне Сафонов сыграл 10 матчей в чемпионате, Доннарумма ушел, но тут за вдвое большие деньги из «Лилля» был куплен Люка Шевалье.

Карьера Матвея очень нетипична для российских игроков за границей. Большинство из них — от девяностых до нынешних дней — попадали в какие-то странные истории либо не выдерживали давления. Ну вот, скажем, Захарян. По-моему, большинство уже и забыло, что есть в «Реал Сосьедаде» такой футболист. Сафонов же развивает свою карьеру по восходящей, ни в какие истории не попадает и ни на что не отвлекается. Браво!

Разумеется, игры с участием Сафонова попадают и в украинские эфиры, и о них пишет пресса. Я никогда не видел и не слышал, чтобы российские СМИ как-то задевали Забарного. Блогеры — могут, но на то это и личный блог, а не эфир. Над Сафоновым соседи изгаляются как хотят. То пишут: «Бразильский клуб не забил 4 пенальти». Кому не забил? Непонятно. Наверное, сами себя отбили. В эфире Матвея называли и СВОховым, и Селедковым, и Сапоговым — видимо, считая это уместным «юмором». Мне кажется, если даже сам Сафонов об этом узнал, то тут же выкинул из головы. Шерлок Холмс говорил, что мозг человека — хранилище, чердак с архивами. А зачем на чердаке всякий мусор?

Очевидно, что до конца сезона Шевалье (сейчас травмирован) если и вернется в состав, то только в силу повреждения и/или дисквалификации россиянина. Недавно об этом ясно высказался экс-тренер сборной Франции Раймон Доменек:

«Сафонов пользуется доверием защитников, чего нет у Шевалье. Когда игроки смотрят на него, чувствуется некоторая обеспокоенность. Если Люка хочет играть, то должен сказать себе: «У меня не получилось здесь, получится в другом месте».

Так это или нет, мы обсуждать не будем — Доменеку виднее относительно французских футболистов. Нас интересует Матвей. Который даже ошибки и неприятные игровые моменты тотчас выкидывает «с чердака». Нельзя сказать, что с «Баварией» он провел идеальный матч, но опытнейший Нойер (на 13 лет старше Сафонова) выглядел еще хуже. А ведь его до сих пор считают одним из лучших вратарей планеты.

Сегодня эта битва начнется с чистого листа. Один гол преимущества ничего не дает «Пари Сен-Жермен», и, уверен, Сафонов готовится к сложному вечеру. «Бавария» на сегодняшний день обладает самой мощной атакой в мире (теперь на счету трио Диас-Кейн-Олисе 101 гол — 26-54-21). Вся троица забила Сафонову в столице Франции и не прочь будет повторить этот трюк вечером.

В истории Лиги чемпионов Сафонов стал пятым российским победителем турнира (ранее выигрывали Игорь Добровольский, Владимир Бут, Дмитрий Аленичев и Денис Черышев). Никто из них не был двукратным — у Сафонова такой шанс есть. Вообще в постсоветскую эру существует только два двукратных победителя турнира с этой территории — нынешний мэр Тбилиси Каха Каладзе и украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин.

Упомянутое мной спокойствие — и поведения, и внешнего образа Сафонова — привлекает к нему дополнительные симпатии даже не совсем «футбольных людей». Так мне, во всяком случае, кажется.

«Матвей Сафонов достоин звания заслуженного мастера спорта! Успех нашего футболиста впечатляет! Еще ни один вратарь не отражал четыре пенальти подряд на таком уровне», — это говорил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Почему не совсем футбольный? Ну историю немного следует знать — 40 лет назад румынский голкипер Хельмут Дукадам отбил все 4 пенальти в игре с «Барселоной». И это был финал Кубка чемпионов. За что он даже включен в Книгу рекордов Гиннесса.

Не знаю, что делал в 1986-м Миронов, но на днях очень тепло о Сафонове высказался и «голос биатлона» Дмитрий Губерниев:

«Прямо сейчас Матвей — лучший российский спортсмен в мире. В отличие от того же Александра Овечкина, Сафонов играет в плей‑офф, да еще как играет. Поэтому желаю ПСЖ победы в Лиге чемпионов, и чтобы Сафонов добился этого достижения в качестве основного вратаря».

В чем сомневаться не приходится точно — на чьей стороне будут симпатии не только краснодарских болельщиков, но и абсолютного большинства российских. Жаль только одного: международная карьера Сафонова пока подразумевает только клубный футбол. Впрочем, ему только 27 (это, кстати, один из аргументов интереса «Пари Сен-Жермен» — они надолго получили вратаря, которому еще расти и расти), так что тут остается только запастись терпением.