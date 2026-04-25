Во Франции сняли фильм про вратаря Сафонова
Французская футбольная лига опубликовала документальный мини-фильм о воспитаннике ФК «Краснодар» Матвее Сафонове
На YouTube-канале французской футбольной Лиги 1 появился 10-минутный документальный фильм под названием «Кто такой Матвей Сафонов на самом деле?» Фильм рассказывает о временах, когда 27-летний вратарь защищал цвета ФК «Краснодар», а также о его детстве.
Футболист, ныне выступающий за «Пари Сен-Жермен», отвечает на вопросы съемочной группы на русском и французском языках. Также спикерами выступают родители Матвея, главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев, директор клубной академии Арам Фундукян и другие. Значительную часть хронометража занимают красочные виды Краснодара, стадиона и тренировочной базы «быков».
Фильм можно посмотреть бесплатно, если открывается YouTube.
ФК «Краснодар» выпустил фильм «Путь к чемпионству»:
Сафонов перешел в «Пари Сен-Жермен» летом 2024 года. Нынешний сезон он начинал в качестве запасного, но постепенно выиграл конкуренцию за место в основном составе у вратаря сборной Франции Люка Шевалье.
В чемпионате Франции команда Сафонова за пять туров до конца идет первой, опережая ближайшего преследователя на 4 очка; в Лиге Чемпионов парижан вскоре ждет полуфинал против «Баварии». Российский вратарь с начала сезона провел 20 матчей в обоих турнирах.
Как писали Юга.ру, месяц назад Сафонов был капитаном сборной России в матче, который прошел на стадионе «Краснодар».