Во Франции сняли фильм про вратаря Сафонова

На YouTube-канале французской футбольной Лиги 1 появился 10-минутный документальный фильм под названием «Кто такой Матвей Сафонов на самом деле?» Фильм рассказывает о временах, когда 27-летний вратарь защищал цвета ФК «Краснодар», а также о его детстве.

Футболист, ныне выступающий за «Пари Сен-Жермен», отвечает на вопросы съемочной группы на русском и французском языках. Также спикерами выступают родители Матвея, главный тренер ФК «Краснодар» Мурад Мусаев, директор клубной академии Арам Фундукян и другие. Значительную часть хронометража занимают красочные виды Краснодара, стадиона и тренировочной базы «быков».

Фильм можно посмотреть бесплатно, если открывается YouTube.