В очереди на Крымский мост скопилось 995 машин. Со стороны Керчи проезда придется ждать 3 часа

Днем 22 июня перед Крымским мостом со стороны Тамани и Керчи образовались пробки

22 июня телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация» сообщил, что по состоянию на 15:00 со стороны Тамани скопилось 290 автомобилей. Ждать очереди к досмотровому пункту водителям придется около часа.

Со стороны Керчи в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 705 машин. Время ожидания составляет около трех часов.