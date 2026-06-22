В очереди на Крымский мост скопилось 995 машин. Со стороны Керчи проезда придется ждать 3 часа
Днем 22 июня перед Крымским мостом со стороны Тамани и Керчи образовались пробки
22 июня телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация» сообщил, что по состоянию на 15:00 со стороны Тамани скопилось 290 автомобилей. Ждать очереди к досмотровому пункту водителям придется около часа.
Со стороны Керчи в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 705 машин. Время ожидания составляет около трех часов.
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Пробки начали образовываться в 09:00. Тогда в очереди со стороны Тамани находились 250 машин, со стороны Керчи — 380. В 15:59 движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли. Восстановили его только к 16:39.
Согласно прогнозу загруженности пунктов досмотра на Крымском мосту, наибольшее число машин со стороны Тамани наблюдается 28, 29 и 30 июня. Со стороны Керчи максимальная загрузка возможна 26 июня. В эти дни ожидание составит от трех до четырех часов.
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