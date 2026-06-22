Лагеря и отели Крыма закрыли для детей до конца лета

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в своем телеграм-канале, что с 22 июня по 1 сентября на полуострове приостанавливают бронирование мест, прием и размещение организованных детских групп в лагерях, санаториях и отелях. Соответствующий указ опубликовали на сайте правительства республики. Аксенов уточнил, что запрет распространяется как на организации отдыха и оздоровления детей, так и на другие средства размещения (гостиницы, турбазы), где планировалось проведение различных детских мероприятий туристической или иной направленности. «Прошу отнестись с пониманием к установленным ограничениям. В сложившейся ситуации данные меры необходимы для обеспечения общественной безопасности», — написал глава Крыма.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил , что в детском лагере «Артек» уже отменили две ближайшие смены. Накануне, 21 июня, там должна была стартовать 7-я смена. По данным источников, сбой произошел не только из-за указа, но и на фоне ограничений на продажу топлива и недавней аварии в энергосистеме.

Родители школьников рассказали, что те дети, которые успели заехать на территорию лагеря, пока остаются внутри «Артека». При этом автобусы, которые только подъехали к центру, массово разворачивают. Некоторые родители отметили, что детей отправляют обратно сразу после пересечения Крымского моста.

Партнеры всероссийского детского центра, ссылаясь на распоряжение оперштаба Крыма, предупредили о порядке действий. Сопровождающие и дети, которые только находятся в пути по направлению к полуострову, обязаны вернуться к местам проживания. Группы, которые уже пересекли границу республики и следуют по маршруту Керчь — Симферополь (или находятся в самом Симферополе), направят в пункты временного размещения. После этого для них организуют обратный трансфер домой.

По данным «Осторожно, новости», из-за ограничений под угрозой срыва оказалась следующая, 8-я смена «Артека». В этот период на базе центра должен был пройти финал «Большой перемены» — всероссийского конкурса для школьников. Официальной информации о переносе или отмене финала конкурса на данный момент нет.



Напомним, что 21 июня Крым вновь подвергся атаке БПЛА. В результате ударов четыре человека погибли и еще 28 пострадали.