Курорт цвета матча: блогер показал заросшие камкой пляжи Анапы, а ученый ответил, можно ли ее есть

Анапский блогер показал утопающие в камке пляжи курорта. Эксперт объяснил, откуда взялось столько водорослей и можно ли употреблять их в пищу

21 июня анапский блогер Андрей Маковозов поделился кадрами покрытого зеленой камкой побережья в районе Джемете и у курортного комплекса «Фея». По словам автора видео, картина на этих пляжах «плюс-минус одинаковая». Плотный слой из водорослей шириной около 10 метров сковал прибрежную линию. При этом за границей зеленой полосы море чистое.

22 июня заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры КубГУ Алексей Абрамчук сообщил «АиФ-Югу», что скопление зеленой тины у берегов Анапы — сезонное и привычное явление. Ее научное название — кладофора бродячая, а в народе массу прозвали камкой.



Эксперт объяснил, какие факторы запускают этот процесс:

Прогрев воды: кладофора начинает активно размножаться и всплывать на поверхность исключительно при высоких температурах.

Среда: для роста организмов важно присутствие в воде фосфора и азота.

Особенности дна: камка появляется в Анапе из-за мелководья и песчаного дна. В Сочи, Геленджике, Новороссийске и Туапсе водорослей нет, так как море там глубже, вода прохладнее, а дно усыпано галькой.

Биолог отметил, что при малейшем шторме тину смоет волной в открытое море. Окончательно она исчезнет только осенью, когда температура воды опустится до 15 градусов.



По данным специалиста, кладофора не представляет опасности для человека, однако использовать неочищенную массу с общественного пляжа в лечебных или кулинарных целях нельзя.

«На вопрос, можно ли есть камку, я бы категорически ответил, что нет. Мы не видим причин употреблять то, что не считается традиционной или безопасной пищей. Отсутствие вреда не означает, что продукт можно есть. Экспериментировать не советую», — заявил Алексей Абрамчук.