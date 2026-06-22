Краснодарский Театр современного искусства получил «Золотую маску» за спектакль «Контакт»
Пластический спектакль «Контакт» краснодарского Театра современного искусства признали лучшим в номинации «Современный танец»
20 июня Театр современного искусства сообщил, что спектакль «Контакт» удостоен премии «Золотая маска». Постановка победила в номинации «Современный танец».
«Золотая маска» — российская театральная премия и фестиваль, учрежденные в 1993 году Союзом театральных деятелей России. Это главная профессиональная награда в театральной сфере, которая присуждается за лучшие спектакли во всех видах театрального искусства: драме, опере, балете, современном танце, оперетте, мюзикле и театре кукол.
В этом году торжественная церемония вручения прошла 20 июня в Омском государственном музыкальном театре.
В пресс-службе Театра современного искусства рассказали, что награду получила художественный руководитель учреждения, режиссер и хореограф-постановщик спектакля «Контакт» Анна Агеева.
Также представители театра подчеркнули, что спектакль прошел несколько этапов отбора: предварительный просмотр видеозаписи, экспертную оценку и очный показ в Краснодаре.
«Эта победа — результат огромного труда всей нашей команды: артистов, постановщиков, технических служб, административного состава и, конечно, вас — наших зрителей. Эта «Золотая маска» — не только награда театра, это наш общий театральный праздник», — подытожили в телеграм-канале театра.
Отметим, что это первая «Золотая маска» в истории Краснодарского края полученная за спектакль. Кубанские постановки неоднократно попадали в лонг-листы и номинации премии, однако не становились победителями. Например, участниками конкурса были постановки «Записки из Мертвого дома» и «Космос» (Театр драмы), «Гроза» (Молодежный театр), «Сказки Гримм» (Новый театр кукол), «Невидимый Краснодар» («Один театр»), «Борис Годунов» (Музыкальный театр).
Напомним, Театр современного искусства открылся в Краснодаре в марте 2024 года. Основу труппы составили танцовщики местного коллектива Dance Code. Позже после кастинга к ним присоединились артисты из Астрахани, Казани, Москвы и Благовещенска.
Премьерные показы первого спектакля в истории театра — постановки «Контакт» — прошли в ноябре 2024 года. Пластическое произведение исследует красоту и противоречивость внутреннего мира человека.
Спектакль разделен на два акта, которые заметно отличаются друг от друга. В первом сценография, костюмы, световые и пластические решения формируют утрированную реальность, где пороки и трудности жизни контрастируют с благородством и жертвенностью. Основными инструментами второго акта становятся эмоции и впечатления.
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