Краснодарский Театр современного искусства получил «Золотую маску» за спектакль «Контакт»

20 июня Театр современного искусства сообщил, что спектакль «Контакт» удостоен премии «Золотая маска». Постановка победила в номинации «Современный танец».

«Золотая маска» — российская театральная премия и фестиваль, учрежденные в 1993 году Союзом театральных деятелей России. Это главная профессиональная награда в театральной сфере, которая присуждается за лучшие спектакли во всех видах театрального искусства: драме, опере, балете, современном танце, оперетте, мюзикле и театре кукол.



В этом году торжественная церемония вручения прошла 20 июня в Омском государственном музыкальном театре.

В пресс-службе Театра современного искусства рассказали, что награду получила художественный руководитель учреждения, режиссер и хореограф-постановщик спектакля «Контакт» Анна Агеева.

Также представители театра подчеркнули, что спектакль прошел несколько этапов отбора: предварительный просмотр видеозаписи, экспертную оценку и очный показ в Краснодаре.