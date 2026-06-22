В лагере «Орлёнок» заявили о готовности принять детей из крымского «Артека»
Детский центр «Орлёнок», расположенный в 45 километрах от Туапсе, объявил, что примет детей из «Артека»
22 июня директор «Орлёнка» Александр Джеус в интервью с изданием «Подъём» сообщил о готовности принять детей, чьи смены в крымском «Артеке» были сорваны или прерваны из-за введения мер безопасности.
«Для комфортного размещения детей, прибывших из МДЦ «Артек», в детском центре «Орлёнок» есть все необходимое. Педагогический коллектив готов обеспечить их включение в действующие образовательные программы с учетом индивидуальных особенностей каждого воспитанника. Вопросы логистики переезда и организации пребывания детей решаются персонально и находятся на контроле Министерства просвещения», — отметил руководитель центра.
По данным СМИ, 23 июня в «Орлёнке» стартует вторая летняя смена, которая объединит около 3 тыс. школьников страны.
Отметим, что детский центр «Орлёнок» находится в 45 км от Туапсе, где в апреле этого года произошел разлив нефти после массированных атак БПЛА на НПЗ. В мае власти заявили, что курортный сезон в Туапсинском районе состоится, и муниципалитет готов принять детей на летние каникулы. Однако Северная Осетия, Мурманская область и Югра отказались отправлять туда школьников.
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Напомним, что 22 июня глава Крыма подписал указ, согласно которому на полуострове до конца лета полностью приостанавливается прием, размещение и бронирование мест для организованных детских групп в лагерях, санаториях и отелях. Меру приняли из соображений безопасности.
В связи с этим в «Артеке» аннулировали 7-ю и 8-ю летние смены. Приехавших к началу сезона детей начали массово разворачивать на въезде на полуостров. Тех, кто застрял в пути, направляют в пункты временного размещения в Симферополе для последующей отправки домой.
Как писали Юга.ру, в этом курортном сезоне власти Туапсе планируют открыть 69 пляжей, несмотря на нефтяное ЧП, которое произошло весной.