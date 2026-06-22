Рекордные цены и дефицит топлива из-за закрытых заправок. Что происходит с бензином в Дагестане?
Стоимость бензина в Дагестане местами поднялась до 110-130 рублей за литр, а часть АЗС не работают
22 июня Союз предпринимателей Дагестана сообщил о риске дефицита бензина в республике. Ранее организация уже обращалась к властям с опасениями по поводу возможной критической ситуации, однако ее, по словам представителей союза, «не услышали».
По данным организации, сейчас на многих АЗС Дагестана заканчивается топливо, оптовые цены достигли критических отметок, а в отдельных случаях введены ограничения на продажу бензина. Причиной сложившейся ситуации в союзе назвали закрытие многих заправок в регионе, на которых ранее выявили нарушения пожарной и промышленной безопасности.
По данным Минэнерго республики, в Дагестане работают 739 АЗС. При этом 82 заправки в Махачкале и Каспийске уже несколько месяцев остаются временно закрытыми.
Отметим, что рост цен на бензин жители начали замечать еще в середине июня. Так, 16 июня телеграм-канал «Голос Дагестана» опубликовал фото с АЗС Plus, где стоимость топлива составляла от 80 до 95 рублей за литр в зависимости от марки.
18 июня пресс-служба Министерства энергетики Дагестана заявляла, что дефицита топлива в регионе нет. Однако уже 19 июня издание «Мирмол» сообщило, что УФАС Дагестана подтвердило нехватку топлива в регионе.
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«Причин много. Если коротко, то в нашем конкретном случае — это дефицит. Бензина мало сейчас по стране, у нас оптовики в основном ИП, а они не могут закупать топливо крупными партиями. Плюс часть АЗС закрыта в Махачкале и Каспийске. Это вопрос уже к контролирующим органам и правительству. Поэтому цены растут. Бензин сильно подорожал не только у нас, но и в Чечне, Ингушетии, КБР и Москве», — заявили представители УФАС.
Параллельно жители разных городов республики, в том числе Махачкалы и Каспийска, продолжали сообщать о высоких ценах на топливо. Так, 22 июня на некоторых заправках стоимость бензина достигла 130 рублей за литр АИ-100, 120 рублей за литр АИ-95 и 110 рублей за литр АИ-92.
В тот же день телеграм-канал «Госплан Energo» сообщил, что в Дагестане высокая доля частных АЗС и небольшой запас прочности топливной инфраструктуры, поэтому кризис особенно сильно сказывается на регионе.
«Для региона с невысокими доходами это серьезный удар по людям и малому бизнесу. Частные заправки быстрее реагируют на сбои в оптовых поставках, рост закупочных цен и нервозность рынка, поэтому любой перебой сразу отражается на ценниках», — отметили авторы канала.
В связи с ситуацией Союз предпринимателей Дагестана предложил создать общественный контроль за добросовестными АЗС и АГЗС при условии возобновления их работы. По мнению организации, это позволит избежать дефицита топлива, снизить цены и социальную напряженность, а также обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта, экстренных служб и скорой помощи.
Как писали Юга.ру, 17 июня в Ростовской области цена 95-го бензина перевалила за 100 рублей.