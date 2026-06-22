Рекордные цены и дефицит топлива из-за закрытых заправок. Что происходит с бензином в Дагестане?

Стоимость бензина в Дагестане местами поднялась до 110-130 рублей за литр, а часть АЗС не работают

22 июня Союз предпринимателей Дагестана сообщил о риске дефицита бензина в республике. Ранее организация уже обращалась к властям с опасениями по поводу возможной критической ситуации, однако ее, по словам представителей союза, «не услышали».

По данным организации, сейчас на многих АЗС Дагестана заканчивается топливо, оптовые цены достигли критических отметок, а в отдельных случаях введены ограничения на продажу бензина. Причиной сложившейся ситуации в союзе назвали закрытие многих заправок в регионе, на которых ранее выявили нарушения пожарной и промышленной безопасности.

По данным Минэнерго республики, в Дагестане работают 739 АЗС. При этом 82 заправки в Махачкале и Каспийске уже несколько месяцев остаются временно закрытыми.

Отметим, что рост цен на бензин жители начали замечать еще в середине июня. Так, 16 июня телеграм-канал «Голос Дагестана» опубликовал фото с АЗС Plus, где стоимость топлива составляла от 80 до 95 рублей за литр в зависимости от марки.

18 июня пресс-служба Министерства энергетики Дагестана заявляла, что дефицита топлива в регионе нет. Однако уже 19 июня издание «Мирмол» сообщило, что УФАС Дагестана подтвердило нехватку топлива в регионе.