В Краснодаре покажут и обсудят фильм про дизайнера Марка Джейкобса от режиссерки Софии Копполы
В Краснодаре документальный фильм «Марк глазами Софии» покажут за день до официальной премьеры (18+)
Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 24 июня премьеру документального фильма «Марк глазами Софии». Ленту покажут в Краснодаре за день до всероссийского старта.
Ленту сняла обладательница премии «Оскар» София Коппола («Трудности перевода», «Роковое искушение», «Присцилла»).
Сатирическое высказывание о культе здоровья:
Картина посвящена Марку Джейкобсу — одному из ключевых американских дизайнеров современности. Его стиль — это смесь элитарного шика и бунтарского даунтауна.
«Джейкобс оказывается в объективе давней подруги Софии Копполы, которая превращает закулисье показа весна–лето — 2024, архивные съемки Нью-Йорка 1970-90‑х и доверительные разговоры в фильм-эссе о дружбе, вдохновении и моде как способе смотреть на мир», — рассказали организаторы.
После просмотра состоится обсуждение картины с кинокритиком Виктором Венгерским и организатором модных встреч Ириной Дурлештер. Подробности можно уточнить у организаторов.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре 25 июня покажут и обсудят фильм «Новая волна» Ричарда Линклейтера.