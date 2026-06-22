В Краснодаре покажут и обсудят фильм про дизайнера Марка Джейкобса от режиссерки Софии Копполы

В Краснодаре документальный фильм «Марк глазами Софии» покажут за день до официальной премьеры (18+)

Сеть кинотеатров «Монитор» анонсировала на 24 июня премьеру документального фильма «Марк глазами Софии». Ленту покажут в Краснодаре за день до всероссийского старта.

Картина посвящена Марку Джейкобсу — одному из ключевых американских дизайнеров современности. Его стиль — это смесь элитарного шика и бунтарского даунтауна.

«Джейкобс оказывается в объективе давней подруги Софии Копполы, которая превращает закулисье показа весна–лето — 2024, архивные съемки Нью-Йорка 1970-90‑х и доверительные разговоры в фильм-эссе о дружбе, вдохновении и моде как способе смотреть на мир», — рассказали организаторы.

После просмотра состоится обсуждение картины с кинокритиком Виктором Венгерским и организатором модных встреч Ириной Дурлештер. Подробности можно уточнить у организаторов.