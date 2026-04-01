Прошлое стало будущим. О чем на самом деле предупреждает Дерипаска

От редакции. 30 марта миллиардер Олег Дерипаска опубликовал в своем телеграм-канале резонансный пост, посвященный новому экономическому кризису в России. По мнению бизнесмена, текущий спад вызван не только жесткой политикой Центробанка или «разгромом силовиками правовых институтов», но и глубокой, тяжелой трансформацией экономики — переходом от глобальных возможностей к региональным ограничениям. Дерипаска заявил, что главным ресурсом для преодоления кризиса должна стать национальная привычка россиян мобилизоваться в тяжелые времена. Он призвал сограждан переходить на график «с восьми до восьми, включая субботу», отметив, что многие предприниматели живут в таком режиме еще с 1990-х годов.

Пост Олега Дерипаски широко разошелся в сети. Каждый в нем увидел что-то свое: кто-то — фронду и справедливый упрек силовикам в разгроме правовых институтов в нашей стране, кто-то — стремление вернуть царскую власть или возродить созданный коммунистами ГУЛАГ и загнать в него соотечественников на принудительный труд.

Я всего этого не вижу. Я вижу горечь человека, который уже однажды пережил тяжелейший экономический кризис — в конце восьмидесятых и в девяностые. Вместе со страной он ценой упорного труда выходил из этого кризиса. А спустя четверть века обнаружил и себя, и свою страну в том же положении.

Это горько — столкнуться перед 60-летием с той же бедой, с которой в молодости уже справился.

Мне кажется, что пост Дерипаски обращен к молодым, к тем, для кого развивающийся сейчас экономический кризис первый в жизни, у кого нет опыта выхода из кризиса.

Есть ли надежда на выход страны из кризиса?

Олег Дерипаска пишет, что надежда есть. Я с ним согласна.

Что было причиной экономического кризиса в конце восьмидесятых? Прежде всего — недостатки плановой социалистической экономики. Она испустила бы дух гораздо раньше, если бы в шестидесятые геологи не открыли нефтяные месторождения в Западной Сибири. Благодаря им в бюджет СССР потекли нефтедоллары. Наверное, нынешняя молодежь часто слышала, как хорошо было жить в СССР в семидесятые, при Леониде Ильиче Брежневе. Строились районы, заводы, фабрики, дороги, институты. Люди получали хорошие зарплаты, стояли в очереди на получение квартиры или выплачивали взносы за кооперативные квартиры, имели возможность получить на работе путевку в дом отдыха для себя и в летний лагерь на море для ребенка. Причина этого благополучия — хлынувшие в СССР нефтедоллары. Постепенно СССР так подсел на нефтяную иглу, что стал импортировать даже пшеницу. За нее платили валютой, как и за все остальное. Когда нефтедолларов становилось мало, председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин слал телеграммы руководителю «Главтюменнефтегаза» Виктору Муравленко в Тюмень: «Виктор Иванович, дай столько-то тысяч тонн нефти сверху запланированной нормы. Хлебушка нет».

Советское руководство, увидев, что в конце семидесятых цены на нефть значительно выросли, почему-то решило, что так будет всегда. Руководство СССР ввязалось в гонку вооружений с США, пытаясь обогнать заокеанского соперника по количеству и мощи оружия. Это стоило огромных денег и подрывало советскую экономику. В 1979 году Политбюро — это главный руководящий орган СССР, в котором после смерти Иосифа Сталина было коллективное руководство — решило ввести войска в Афганистан.

Уже упомянутый председатель Совета Министров СССР Алексей Косыгин уговаривал остальных членов Политбюро этого не делать. Он понимал: экономика может не выдержать напряжения длительной и дорогостоящей кампании. Кроме того, страны Запада сделают все для затягивания конфликта, чтобы окончательно истощить силы СССР. К нему не прислушались. Косыгин ушел в отставку и вскоре умер. Его предсказание в отношении Афганской войны сбылось.

Война продлилась намного дольше, чем рассчитывали те, кто ее начал, способствовала истощению советской экономики и закончилась выводом войск из Афганистана в 1989 году. Озабоченная собственными экономическими проблемами страна вскоре забыла об Афганистане, проблемы которого в начале восьмидесятых казались такими важными.

В середине 1980-х по советской экономике был нанесен сильнейший удар: Саудовская Аравия резко нарастила добычу нефти, обрушив мировые котировки. Валютная выручка СССР стремительно сокращалась. Руководство страны, у которого не было ни опыта выхода из экономического кризиса, ни понимания, как работает экономика, в этой ситуации решило включить печатный станок и печатать не обеспеченные ни товаром, ни трудом бумажные деньги.

Люди получали неплохие зарплаты, но купить на них год от года можно было все меньше. Правительство искусственно сдерживало цены, поэтому формально они не росли. Расплачиваться за это пришлось тотальным дефицитом: прилавки магазинов полностью опустели. Деньги, на которые невозможно было ничего купить, скапливались на счетах граждан в сберегательных кассах.

Одно из моих первых воспоминаний: Краснодар, 1984 год, раннее утро, бабушка будит меня в пять утра, и мы идем стоять в очереди за мясом в универмаг. Бабушка заняла очередь накануне вечером.

Чтобы купить одежду, советские люди ездили в Москву или Ленинград. Помню, как я провела на ступеньках лестницы Гостиного двора пять или шесть часов, пока мама стояла в очереди за колготками. Очередь была настолько огромной, что продолжалась на улице. Советские люди проводили в очередях значительную часть жизни.

В конце восьмидесятых из продажи исчезло мыло. Правительство вводило талоны на дефицитные товары. Мыло можно было купить только по талонам.

Продавцы сделались обеспеченными людьми. Они продавали дефицитные товары из-под полы дороже установленной государством стоимости, а разницу клали себе в карман. Это была широко распространенная практика.

Еще летом 1987 года в результате антиалкогольной кампании, затеянной Михаилом Горбачевым, из свободной продажи исчез сахар. Сахар использовали те, кто гнал самогон. Возникла и широко распространилась алкогольная мафия.

Череда роковых управленческих ошибок неумолимо вела советскую экономику к краху.