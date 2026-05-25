Стало известно, когда в Анапе начнется купальный сезон

На галечных и песчаных пляжах, которые вывели из зоны ЧС, идет установка инфраструктуры. Остальные территории продолжают отсыпать чистым песком.

25 мая мэр Анапы Светлана Малова подписала постановление, в котором установила сроки купального сезона на курорте. Официально он стартует 1 июня и продлится до 30 сентября.

В ближайшее время специалисты будут проводить работы по боронованию и последующему просеиванию песка на отсыпанных участках береговой линии, после чего приступят к установке инфраструктуры.

Напомним, 22 мая губернатор Кубани Вениамин Кондратьев предложил исключить пляжи Анапы из «опасной зоны» после отсыпки песка. На заседании Правительственной комиссии глава региона заявил, что ситуацию мониторят 65 человек— новых выбросов мазута не обнаружено.