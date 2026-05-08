Активистка Яна Антонова размышляет, зачем государство снова хочет вмешаться в семейные дела россиян и к чему это может привести.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко недавно призвала усложнить процедуру развода в России. Это заявление Валентина Ивановна сделала на форуме «Малая Родина — сила России».

«Что касается разводов, попробуйте на Западе развестись, во Франции, в Великобритании. Это занимает минимум два года, а то и больше. У нас пришли, написали заявление, двое-трое детей. И свободны. Так не может быть, так не должно быть», — сказала Матвиенко.

Учитывая огромный авторитет Валентины Матвиенко в российской структуре власти, нельзя сомневаться в том, что новый состав Госдумы, который изберут в сентябре, очень скоро примет закон, значительно усложняющий процедуру развода для россиян.

Процедура развода в России действительно относительно проста и доступна. Число расторгаемых браков в стране остается очень высоким: в 2024 году в России было зарегистрировано около 880 тысяч браков и 644 тысячи разводов — то есть на 10 браков приходится примерно 8 разводов, что выводит страну в тройку мировых лидеров. Среди европейских стран по коэффициенту разводимости лидируют Россия, Беларусь, Молдова и страны Балтии. Украина также входит в число стран с высоким показателем, хотя и уступает им.

В России на расторжение брака по согласию обоих супругов сейчас уходит чуть больше месяца. Так было не всегда. Например, в СССР государство ставило препятствия перед желающими расторгнуть брак. Эти препятствия удлиняли процесс. Разводящиеся были обязаны поместить объявление о разводе в газету. Подобную практику ввели в 1944 году, и действовала она до 1965 года. Это была одна из превентивных мер по укреплению института советской семьи. При оформлении расторжения брака взимались весьма высокие государственные пошлины, которые ложились тяжелым бременем на разводящихся. Повторный развод в СССР в те годы облагался пошлиной в еще большем размере. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1944 года признавал супружеством только зарегистрированный брак. До Великой Отечественной войны было иначе. Кодексом законов о семье, браке и опеке гражданское сожительство мужчины и женщины до войны приравнивалось к законному супружеству. Новшество об обязательной регистрации браков, возможно, преследовало сугубо меркантильную цель. Указ позволял не выплачивать пенсии детям погибших на войне, если брак их родителей не был зарегистрирован. Если до 1944 года для развода достаточно было лишь формального уведомления уполномоченного органа, то теперь брак расторгался исключительно через суд, с обязательной подачей заявления, вызовом «виновника» или «виновницы» разрушения семьи, представлением мотивированного обоснования причины развода. Суд первой инстанции обязан был постараться примирить супругов. Если это не удавалось, инициатору развода предоставлялось право апеллировать в вышестоящую судебную инстанцию. Для того чтобы развестись, нужно было пройти две судебные инстанции.

Развод в СССР воспринимался как нечто аморальное. Он мог стоить карьеры, как и супружеская измена. Если в трудовом коллективе замечали адюльтер, это, как правило, заканчивалось разбором на партийном собрании с приглашением на него обманутых супругов. Выступающие на партсобрании клеймили изменника или изменницу, обвиняли их в моральном разложении, говорили, что таким не место в советском обществе. Слово предоставлялось и обманутым супругам. Они должны был дать ответ партсобранию, почему муж или жена им изменили. Партсобрание всегда стояло за сохранение семьи — ячейки советского общества.

Процедуру развода в СССР упростили в декабре 1965 года указом Верховного Совета СССР «О некотором изменении порядка рассмотрения в судах дел о расторжении брака». Этот правовой акт отменил ряд прежних условий расторжения брака — обязательные публикации в газете о разводах, двухуровневую систему расторжения браков в судах. В конце 1960-х годов разработали новый Семейный кодекс, значительно упростивший процедуру расторжения брака, позволив разводиться без суда.