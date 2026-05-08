Развод с препятствиями. Зачем в России хотят усложнить расторжение брака и поможет ли это рождаемости?
Активистка Яна Антонова размышляет, зачем государство снова хочет вмешаться в семейные дела россиян и к чему это может привести.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко недавно призвала усложнить процедуру развода в России. Это заявление Валентина Ивановна сделала на форуме «Малая Родина — сила России».
«Что касается разводов, попробуйте на Западе развестись, во Франции, в Великобритании. Это занимает минимум два года, а то и больше. У нас пришли, написали заявление, двое-трое детей. И свободны. Так не может быть, так не должно быть», — сказала Матвиенко.
Учитывая огромный авторитет Валентины Матвиенко в российской структуре власти, нельзя сомневаться в том, что новый состав Госдумы, который изберут в сентябре, очень скоро примет закон, значительно усложняющий процедуру развода для россиян.
Процедура развода в России действительно относительно проста и доступна. Число расторгаемых браков в стране остается очень высоким: в 2024 году в России было зарегистрировано около 880 тысяч браков и 644 тысячи разводов — то есть на 10 браков приходится примерно 8 разводов, что выводит страну в тройку мировых лидеров. Среди европейских стран по коэффициенту разводимости лидируют Россия, Беларусь, Молдова и страны Балтии. Украина также входит в число стран с высоким показателем, хотя и уступает им.
В России на расторжение брака по согласию обоих супругов сейчас уходит чуть больше месяца. Так было не всегда. Например, в СССР государство ставило препятствия перед желающими расторгнуть брак. Эти препятствия удлиняли процесс. Разводящиеся были обязаны поместить объявление о разводе в газету. Подобную практику ввели в 1944 году, и действовала она до 1965 года. Это была одна из превентивных мер по укреплению института советской семьи. При оформлении расторжения брака взимались весьма высокие государственные пошлины, которые ложились тяжелым бременем на разводящихся. Повторный развод в СССР в те годы облагался пошлиной в еще большем размере. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 1944 года признавал супружеством только зарегистрированный брак. До Великой Отечественной войны было иначе. Кодексом законов о семье, браке и опеке гражданское сожительство мужчины и женщины до войны приравнивалось к законному супружеству. Новшество об обязательной регистрации браков, возможно, преследовало сугубо меркантильную цель. Указ позволял не выплачивать пенсии детям погибших на войне, если брак их родителей не был зарегистрирован. Если до 1944 года для развода достаточно было лишь формального уведомления уполномоченного органа, то теперь брак расторгался исключительно через суд, с обязательной подачей заявления, вызовом «виновника» или «виновницы» разрушения семьи, представлением мотивированного обоснования причины развода. Суд первой инстанции обязан был постараться примирить супругов. Если это не удавалось, инициатору развода предоставлялось право апеллировать в вышестоящую судебную инстанцию. Для того чтобы развестись, нужно было пройти две судебные инстанции.
Развод в СССР воспринимался как нечто аморальное. Он мог стоить карьеры, как и супружеская измена. Если в трудовом коллективе замечали адюльтер, это, как правило, заканчивалось разбором на партийном собрании с приглашением на него обманутых супругов. Выступающие на партсобрании клеймили изменника или изменницу, обвиняли их в моральном разложении, говорили, что таким не место в советском обществе. Слово предоставлялось и обманутым супругам. Они должны был дать ответ партсобранию, почему муж или жена им изменили. Партсобрание всегда стояло за сохранение семьи — ячейки советского общества.
Процедуру развода в СССР упростили в декабре 1965 года указом Верховного Совета СССР «О некотором изменении порядка рассмотрения в судах дел о расторжении брака». Этот правовой акт отменил ряд прежних условий расторжения брака — обязательные публикации в газете о разводах, двухуровневую систему расторжения браков в судах. В конце 1960-х годов разработали новый Семейный кодекс, значительно упростивший процедуру расторжения брака, позволив разводиться без суда.
Интересно, что при всех строгостях советского законодательства о разводах времен Иосифа Сталина количество разводов с 1946 года начало расти едва ли не в полтора-два раза в сравнении с каждым предыдущим годом. Если в 1946-м зафиксировали 17 тысяч разводов, то в 1948-м — 28 тысяч, в 1949-м — 55 тысяч, а в 1954-м — 114 тысяч. Демографы объясняют это диспропорцией полов и дефицитом мужчин в брачном возрасте, которые были вызваны сокрушительными демографическими последствиями Великой Отечественной войны.
В демографии существует понятие «давление на брак» — под ним понимают число незамужних женщин возраста 20-35 лет, приходящееся на один зарегистрированный брак. После Великой Отечественной в СССР «давление на брак» было очень большим. Отсюда и большое число разводов.
В наши дни большая часть зарегистрированных браков в России распадается. По данным демографов, россиянка в среднем проводит в браке 8,5 лет своей жизни. Если граждане сами не могут сохранять супружеские отношения, на помощь им придет Валентина Ивановна Матвиенко. Новые законы будут приняты. Развестись станет сложнее, дольше и дороже.
Например, во Франции развод — процедура дорогая и сложная. Она может занять 20-30 месяцев. Если развод происходит по вине одного из партнеаров (например, факт измены доказывается в суде), суд может обязать виновника выплатить пострадавшей стороне возмещение ущерба, сумма которого порой достигает нескольких тысяч евро. Также во Франции предусмотрена компенсационная выплата: по решению суда более обеспеченный супруг должен финансово компенсировать бывшему партнеру снижение уровня жизни, произошедшее из-за распада семьи. Развод без адвоката во Франции практически невозможен.
В Германии после подачи заявления о разводе супруги год должны прожить раздельно, после чего вновь подтвердить желание развестись. Только после этого они могут получить развод. Если в браке есть дети, то после развода тот родитель, с которым они постоянно не живут, обязан платить алименты независимо от своего пола. Какую часть дохода он будет отдавать на содержание детей, рассчитывается по специальным таблицам или решается судом. Минимальное содержание на ребенка в месяц — около 400 евро. Еще могут установить содержание того супруга, чьи доходы ниже (например, если жена долгое время занималась детьми и не работала). Здесь учитываются доходы обеих сторон, чтобы бывшие партнеры имели сопоставимые суммы на ежемесячные нужды. Жестко регулируется и пенсионный вопрос: все пенсионные баллы, накопленные за время брака, делятся между супругами поровну. Выйдя на пенсию, тот, кто зарабатывал больше, должен будет делиться частью своей пенсии с бывшим партнером. Размер этих отчислений рассчитывается индивидуально, исходя из продолжительности брака.
В предложении Валентины Ивановны об усложнении процедуры развода ничего не упоминалось ни о разделе пенсий бывших супругов, как в Германии, ни о финансовых компенсациях за снижение уровня жизни, как во Франции. Но можно с уверенностью сказать: принятие подобных законов в России — это дело ближайших двух десятилетий.
Государство будет стремиться укрепить брак, рассчитывая, что это приведет к росту рождаемости.
Чьи установки сейчас идут вразрез с планами государства по повышению рождаемости? Вопреки расхожим мнениям, это не вступившее в брачный возраст поколение зумеров, а главным образом их матери, значительная часть которых растила своих детей в неполных семьях или вступала во второй брак, имея ребенка от первого.
«Не повторяй моей ошибки — не рожай рано», — вот главный вывод, который извлекли эти женщины из своего жизненного опыта, и главный совет, который они дают своим дочерям.
Противопоставить этому государство, если оно желает роста рождаемости, может только значительное усложнение и удлинение процедуры развода и предоставление жестких финансовых гарантий родителю, с которым остаются дети (чаще всего это женщина), за счет заработка и пенсии второго супруга.
Это авторский текст. Мнение автора может не совпадать с мнением редакции.