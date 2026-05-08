Счастливая нога. Как Станислав Агкацев вывел ФК «Краснодар» в финал Кубка России

Спортивный обозреватель Алексей Андронов рассказывает о выходе «Краснодара» в финал Кубка и борьбе «быков» за золотой дубль. «Быки» попали в не самую приятную ситуацию — предстояло два раза подряд играть с «Динамо». У которого трофеев нет уже 31 год, а «Краснодар» идет сразу за двумя. Думается, никакой «расстановки приоритетов» не было. Все-таки первый матч в этой «спарке» игрался дома, и подвести своих болельщиков «Краснодар» не мог. Главными действующими фигурами этой игры стали вратари. Или те, кто их функции порой брал на себя — во всех соцсетях сейчас обсуждают нос Дмитрия Скопинцева. 0:0 в первом матче несколько закрепостило команды — и в этом нет ничего удивительного. Удивителен скорее сам регламент Кубка России: одни команды доходят до финала в формате «матч за два», другие — играют двухматчевые серии. Я искренне надеюсь, что человека, придумавшего данный формат, рано или поздно (вместе с форматом) отправят если не на пенсию, то хотя бы на завалинку, на которой не принимаются решения. Но пока имеем то, что имеем — и теперь в финале Кубка «Краснодару» будет противостоять «Спартак». Разговор об этом матче оставим на потом — сейчас для «быков» куда важнее чемпионат, в котором осталось сыграть два матча — и первый из них против уже поднадоевшего «Динамо». Впрочем, победа в кубковой встрече позволяет смотреть в будущее с оптимизмом.

© Фото пресс-службы ФК «Краснодар»

Во-первых, сложно вообразить, что «быки» трижды не забьют одной и той же команде. Во-вторых, не очень похоже, чтобы Ролан Гусев нашел противоядие — тут, скорее, у большинства игроков «Краснодара» хромала мотивация. Все-таки чемпионат однозначно для них важнее. И вот как раз ближайшая игра и подтвердит (или опровергнет) готовность к уровню собственных амбиций. Никогда не понимал (и не пойму!) теорию о том, что серия пенальти — лотерея. Особенно забавно, когда об этом говорят сами футболисты. Это мастерство, и только так, по моему скромному мнению, к этому стоит относиться. Мы же не говорим, что Матвей Сафонов выиграл у «Фламенго» в лотерею, верно? Не говорим, что волшебная нога Акинфеева в 2018 году против Испании вылезла из лотерейного барабана. Так зачем сейчас говорить, что кто-то «выиграл в лотерею»? Тем более что эмоции Станислава Агкацева после отбитых ударов не были похожи на радость человека, открывшего лотерейный билет. А были (смех, в частности) обычными эмоциями человека, хорошо сделавшего свою работу.

Изначально (и мы об этом говорили не раз) не было понятно, хватит ли «Краснодару» сил для борьбы на два фронта. Но что тут можно сделать? Если бы была задача «уйти из Кубка» — ее следовало бы решать раньше. Сейчас, особенно учитывая предстоящую игру с тем же «Динамо» в чемпионате, — поздно. Не имеет никакого смысла. Наконец, это прямо противоречит философии Сергея Галицкого. «Краснодар», напомню, в финале Кубка играл уже дважды. И, возможно, некоторые читатели были слишком малы или вообще еще не родились — и не помнят матч 2014 года в Каспийске. Там «быки» обидно уступили «Ростову» Миодрага Божовича в серии пенальти. Галицкий тогда написал в теперь уже запрещенной соцсети: «Мы не были лучше, а тогда зачем нам Кубок?» Сейчас «быки» заходят на невероятный результат — могут, как говорят в футболе, «положить медали в Кубок». За всю российскую историю золотые дубли оформляли два московских клуба (ЦСКА и «Спартак») и, разумеется, «Зенит». Для «Краснодара», судя по всему, этот момент тоже принципиален, оттого и не желает он жертвовать одним турниром в угоду другому. Следующий матч с «Динамо» получится очень непростым. Команды действительно утомили друг друга, но у «быков» права на ошибку нет. Как сейчас модно говорить — от слова «совсем». Раздраженное интервью Ролана Гусева после матча должно стать для «Краснодара» дополнительной мотивацией. В конце концов, не только они устали от этого соперника, но и он от них. Любопытно, будет ли Мурад Мусаев прибегать к ротации или сыграет с москвичами тем же составом. Как мне видится — на матч чемпионата не стоит выпускать в основе Джованни Гонсалеса. Возможно, Валентин Пальцев сможет сыграть надежнее. Но тут решать Мусаеву. И он понимает, что, по сути, именно этот матч будет для него финалом — последний выезд в сезоне, против обиженного соперника, все-таки игра заключительного тура с «Оренбургом» выглядит более простой. И в этих матчах точно не будет серий пенальти. Станислав Агкацев стал в последнее время хедлайнером по этой части, но вспомнить об этом придется перед финалом Кубка.

В финале будет «Спартак». Просто с этой командой не бывает никогда, но сейчас у «красно-белых» будет особенная мотивация. Хуан Карседо работает с командой совсем недолго, и титул ему очень важен для запаса прочности (уже за первые два месяца поднимались разговоры о возможной отставке испанца). По-прежнему считаю, что «Краснодару» важнее чемпионат — впрочем, теперь рассуждать не о чем. Шаг за шагом, иных вариантов просто не существует. И если «быкам» удастся добраться до финиша премьер-лиги первыми — это будет очень мощная мотивация на Кубок. От которого Мурад Мусаев отказываться не стал — да и прямо скажем, если бы отказался в домашнем матче, никто бы его не понял. Третья игра против одного и того же соперника за короткий период — испытание. Тем более «Динамо» терять нечего (или назовем это так — оно ни за что серьезное уже не борется, а значит, может экспериментировать). Но выбирать — невозможно. С другой стороны, играя с одним и тем же соперником несколько раз за месяц — возможно, пора забить ему гол? Посмотрим, как это будет выглядеть…