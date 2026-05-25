В Краснодаре стартует сезон променад-концертов под открытым небом. Публикуем расписание

С 30 мая в краснодарских парках бесплатно начнут выступать оркестры и ансамбли (0+)

Пресс-служба краснодарского дворца искусств «Премьера» сообщила об открытии сезона променад-концертов. Они пройдут с 30 мая по 23 августа в двух парках города под открытым небом. Всего состоится 13 концертов. Расписание: 30 мая в 19:00 — камерный состав эстрадно-джазового оркестра Ильи Филиппова в Городском саду, а 31 мая в 19:00 — в Чистяковской роще;

7 июня в 19:00 — оркестр «Родник» в Чистяковской роще;

13 июня в 19:00 — группа «ЮФО» в Городском саду, 14 июня в 19:00 — в Чистяковской роще;

20 июня в 19:00 — солисты Кубанского симфонического оркестра в Городском саду, 21 июня в 19:00 — в Чистяковской роще;

8 августа в 18:00 — камерный состав эстрадно-джазового оркестра Ильи Филиппова в Городском саду, а 9 августа в 18:00 — в Чистяковской роще;

15 августа в 18:00 — группа «ЮФО» в Городском саду;

16 августа в 18:00 — оркестр «Родник» в Чистяковской роще;

22 августа в 18:00 — Кубанский симфонический оркестр под управлением дирижера Дениса Ивенского в Городском саду на площадке у ротонды;

23 августа в 18:00 — группа «ЮФО» в Чистяковской роще.

Концерты пройдут без строгих «рамок» — можно прийти с мороженым или лимонадом, приехать на велосипеде или самокате, а также взять с собой собаку. Места зрители выбирают самостоятельно. Вход свободный.