В Краснодаре стартует сезон променад-концертов под открытым небом. Публикуем расписание
С 30 мая в краснодарских парках бесплатно начнут выступать оркестры и ансамбли (0+)
Пресс-служба краснодарского дворца искусств «Премьера» сообщила об открытии сезона променад-концертов. Они пройдут с 30 мая по 23 августа в двух парках города под открытым небом.
Всего состоится 13 концертов. Расписание:
- 30 мая в 19:00 — камерный состав эстрадно-джазового оркестра Ильи Филиппова в Городском саду, а 31 мая в 19:00 — в Чистяковской роще;
- 7 июня в 19:00 — оркестр «Родник» в Чистяковской роще;
- 13 июня в 19:00 — группа «ЮФО» в Городском саду, 14 июня в 19:00 — в Чистяковской роще;
- 20 июня в 19:00 — солисты Кубанского симфонического оркестра в Городском саду, 21 июня в 19:00 — в Чистяковской роще;
- 8 августа в 18:00 — камерный состав эстрадно-джазового оркестра Ильи Филиппова в Городском саду, а 9 августа в 18:00 — в Чистяковской роще;
- 15 августа в 18:00 — группа «ЮФО» в Городском саду;
- 16 августа в 18:00 — оркестр «Родник» в Чистяковской роще;
- 22 августа в 18:00 — Кубанский симфонический оркестр под управлением дирижера Дениса Ивенского в Городском саду на площадке у ротонды;
- 23 августа в 18:00 — группа «ЮФО» в Чистяковской роще.
Концерты пройдут без строгих «рамок» — можно прийти с мороженым или лимонадом, приехать на велосипеде или самокате, а также взять с собой собаку. Места зрители выбирают самостоятельно. Вход свободный.
