В Краснодаре стартует сезон променад-концертов под открытым небом. Публикуем расписание

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото пресс-службы администрации Краснодара
    © Фото пресс-службы администрации Краснодара

С 30 мая в краснодарских парках бесплатно начнут выступать оркестры и ансамбли (0+)

Пресс-служба краснодарского дворца искусств «Премьера» сообщила об открытии сезона променад-концертов. Они пройдут с 30 мая по 23 августа в двух парках города под открытым небом.

Всего состоится 13 концертов. Расписание:

  • 30 мая в 19:00 — камерный состав эстрадно-джазового оркестра Ильи Филиппова в Городском саду, а 31 мая в 19:00 — в Чистяковской роще;
  • 7 июня в 19:00 — оркестр «Родник» в Чистяковской роще;
  • 13 июня в 19:00 — группа «ЮФО» в Городском саду, 14 июня в 19:00 — в Чистяковской роще;
  • 20 июня в 19:00 — солисты Кубанского симфонического оркестра в Городском саду, 21 июня в 19:00 — в Чистяковской роще;
  • 8 августа в 18:00 — камерный состав эстрадно-джазового оркестра Ильи Филиппова в Городском саду, а 9 августа в 18:00 — в Чистяковской роще;
  • 15 августа в 18:00 — группа «ЮФО» в Городском саду;
  • 16 августа в 18:00 — оркестр «Родник» в Чистяковской роще;
  • 22 августа в 18:00 — Кубанский симфонический оркестр под управлением дирижера Дениса Ивенского в Городском саду на площадке у ротонды;
  • 23 августа в 18:00 — группа «ЮФО» в Чистяковской роще.

Читайте также:

Концерты пройдут без строгих «рамок» — можно прийти с мороженым или лимонадом, приехать на велосипеде или самокате, а также взять с собой собаку. Места зрители выбирают самостоятельно. Вход свободный.

Как писали Юга.ру, румынская группа Morandi в июле выступит в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Махачкале, Владикавказе, Нальчике, Пятигорске и Ставрополе.

Афиша Город Концерты Краснодар Музыка отдых Парки Развлечения События

Новости

В Темрюкском районе за неделю волонтеры собрали больше 2,5 тыс. мешков мазута и пальмового масла
В Краснодаре стартует сезон променад-концертов под открытым небом. Публикуем расписание
«Минотавр» Звягинцева получил Гран-при Каннского кинофестиваля. Фильм Кантемира Балагова из Нальчика остался без призов
В Краснодаре в июне начнут отключать горячую воду. Узнали адреса и график
Жительница Туапсе вышла на одиночный пикет с требованием отремонтировать ее жилье, пострадавшее при атаке БПЛА
Эксперт предупредил о возможном повторении дефицита бензина на юге России

Лента новостей

Реклама на сайте