25 мая портал 93.ru сообщил, что администрация Краснодара перенесла сроки капитального ремонта летнего театра в Городском саду. Площадку также называют «лекторием» — здесь традиционно проводились концерты и мероприятия.

В 2023 году структура краснодарской мэрии объявила о планах по ремонту объекта. Спустя год гордума выделила на эти цели 12 млн рублей, а ремонт планировали завершить к концу 2024 года. Но работы так и не начались.

В пресс-службе мэрии журналистам объяснили перенос сроков решением разработать детальную концепцию благоустройства для Городского сада, а заодно и для парка «Солнечный остров».

«Работы по ремонту лектория будут осуществляться наряду с иными работами по благоустройству парка после разработки и утверждения соответствующей концепции», — уточнили в мэрии.

Разработка парковых концепций в Краснодаре — процесс хронически затянутый. Почти шесть лет назад администрация города уже рассказывала о проекте концепции развития всех городских парков: документ должен был включать план реконструкции зеленых зон на ближайшие пять лет. Однако в мае 2024 года действующий мэр Евгений Наумов поручил заново создать документ с единой концепцией каждого парка. Таким образом, вот уже два года сотрудники администрации работают над обновленным проектом.