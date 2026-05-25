В Краснодаре пройдет лекция о творчестве Дженис Джоплин
Краснодарский меломан расскажет о творческом пути знаменитой исполнительницы блюза (16+)
Меломан и коллекционер винила Сергей Острицов анонсировал на 27 мая встречу из серии «Музыкальные истории». Спикер расскажет о творческом пути американской рок-певицы Дженис Джоплин.
Программа:
- рассказ об исполнительнице;
- прослушивание композиций на оригинальном винтажном виниле (студийные и концертные записи);
- разбор музыкальных композиций и текстов;
- интерактивный анализ.
Дженис Джоплин остается эталоном белой блюзовой исполнительницы. В 1995 году ее посмертно ввели в Зал славы рок-н-ролла, а в 2005-м получила Grammy Lifetime Achievement Award.
Встреча пройдет в рамках тематического цикла «Клуб 27». Это неформальное, но широко известное название, объединяющее знаменитых музыкантов, которые ушли из жизни в возрасте 27 лет. В клуб входят Дженис Джоплин, Джими Хендрикс, Джим Моррисон, Брайан Джонс, Курт Кобейн, Эми Уайнхаус.
Лекция состоится 27 мая 19:00 на улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия и другие подробности можно уточнить у организаторов.
